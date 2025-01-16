https://1prime.ru/20250116/strana-854234389.html

Названы самые популярные у россиян страны Азии

Названы самые популярные у россиян страны Азии - 16.01.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян страны Азии

Интерес россиян к путешествиям в Азию растет: во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году, а лидерами | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T03:05+0300

2025-01-16T03:05+0300

2025-01-16T03:05+0300

бизнес

туризм

россия

таиланд

китай

азия

мегафон

"слетать.ру"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854234389.jpg?1736985936

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Интерес россиян к путешествиям в Азию растет: во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году, а лидерами стали Таиланд, Китай и Вьетнам, подсчитали для РИА Новости аналитики "Мегафона" и "Слетать.ру". "Интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной... Количество туристов на азиатском направлении выросло на треть", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. На четверть выросло количество туристов на Африканский континент и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. При этом путешествия в Европу сократились на 3%, наибольшее падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов. В свою очередь интерес к Южной Америке остался на уровне показателей прошлого сезона, а вот Северная Америка потеряла популярность на 17%. Турпоток в США вырос на 10%, а на Кубу упал на 40%. Отмечается, что части туристов лишилась и Турция - туда летало на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет. По данным специалистов, наиболее популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% - до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% - до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% - до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на треть - до 214 тысяч рублей.

таиланд

китай

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, таиланд, китай, азия, мегафон, "слетать.ру"