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Названы самые популярные у россиян страны Азии - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные у россиян страны Азии
Названы самые популярные у россиян страны Азии - 16.01.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян страны Азии
Интерес россиян к путешествиям в Азию растет: во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году, а лидерами | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T03:05+0300
2025-01-16T03:05+0300
бизнес
туризм
россия
таиланд
китай
азия
мегафон
"слетать.ру"
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Интерес россиян к путешествиям в Азию растет: во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году, а лидерами стали Таиланд, Китай и Вьетнам, подсчитали для РИА Новости аналитики "Мегафона" и "Слетать.ру". "Интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной... Количество туристов на азиатском направлении выросло на треть", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. На четверть выросло количество туристов на Африканский континент и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. При этом путешествия в Европу сократились на 3%, наибольшее падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов. В свою очередь интерес к Южной Америке остался на уровне показателей прошлого сезона, а вот Северная Америка потеряла популярность на 17%. Турпоток в США вырос на 10%, а на Кубу упал на 40%. Отмечается, что части туристов лишилась и Турция - туда летало на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет. По данным специалистов, наиболее популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% - до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% - до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% - до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на треть - до 214 тысяч рублей.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, таиланд, китай, азия, мегафон, "слетать.ру"
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, АЗИЯ, Мегафон, "Слетать.ру"
03:05 16.01.2025
 
Названы самые популярные у россиян страны Азии

Аналитики "Мегафона" и "Слетать.ру": россияне стали чаще ездить в Аз

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Интерес россиян к путешествиям в Азию растет: во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году, а лидерами стали Таиланд, Китай и Вьетнам, подсчитали для РИА Новости аналитики "Мегафона" и "Слетать.ру".
"Интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной... Количество туристов на азиатском направлении выросло на треть", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных.
На четверть выросло количество туристов на Африканский континент и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. При этом путешествия в Европу сократились на 3%, наибольшее падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов.
В свою очередь интерес к Южной Америке остался на уровне показателей прошлого сезона, а вот Северная Америка потеряла популярность на 17%. Турпоток в США вырос на 10%, а на Кубу упал на 40%. Отмечается, что части туристов лишилась и Турция - туда летало на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет.
По данным специалистов, наиболее популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% - до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% - до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% - до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на треть - до 214 тысяч рублей.
 
БизнесТуризмРОССИЯТАИЛАНДКИТАЙАЗИЯМегафон"Слетать.ру"
 
 
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