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Суд запретил Bayerische Landesbank судиться с "Русхимальянсом" за рубежом

Суд запретил Bayerische Landesbank судиться с "Русхимальянсом" за рубежом - 16.01.2025, ПРАЙМ

Суд запретил Bayerische Landesbank судиться с "Русхимальянсом" за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T16:57+0300

2025-01-16T16:57+0300

2025-01-16T16:57+0300

русхимальянс

россия

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете Bayerische Landesbank вести судебные разбирательства с этой российской компанией за рубежом, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – удовлетворить заявление (жалобу) частично", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликована резолютивная часть решения арбитражного суда. Согласно материалам дела, иск заявлен, в частности, о запрете Bayerische Landesbank инициировать в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате разбирательство против "Русхимальянса" в связи с тремя банковскими гарантиями, выданными в сентябре 2021 года. Также исковые требования включают запрет на соответствующие споры в государственных судах Великобритании "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Bayerische Landesbank о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. Ранее, в июле 2024 года, арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Русхимальянса" о взыскании с Bayerische Landesbank около 273,2 миллиона евро (около 29 миллиардов рублей по текущему курсу) по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям. До этого в июне суд арестовал активы ответчика в пределах суммы иска. Спорные гарантии были выданы немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам строительства газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. "Русхимальянс" реализует в Усть-Луге проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Суды трех инстанций в Петербурге по иску "Русхимальянса" взыскали со структур Linde – немецкой Linde GmbH, ирландской Linde PLC, английской Linde UK Holdings No.2 Limited и немецкой Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH – около 693 миллионов евро и около 44,5 миллиарда рублей.

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русхимальянс, россия, суд