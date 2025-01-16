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Банк России объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
Банк России объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО - 16.01.2025, ПРАЙМ
Банк России объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
Границы тарифного коридора по ОСАГО с 27 января расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а для мототранспорта и небольших грузовиков -... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:58+0300
2025-01-16T13:58+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Границы тарифного коридора по ОСАГО с 27 января расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а для мототранспорта и небольших грузовиков - на 20%, сообщает Банк России. "С 27 января 2025 года границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне", - говорится на сайте регулятора. Целесообразность расширения связана со значительной убыточностью этих категорий транспорта. Небольшие грузовики нередко становятся виновниками аварий с максимальным ущербом 400 тысяч рублей. Ущерб от ДТП по вине мототранспорта за последние годы вырос почти на треть. Для этих видов транспорта также меняется шкала возраста и стажа водителя и вводится новый коэффициент мощности. Все это повлияет на сумму страховой премии, поясняет регулятор. Помимо этого, для ряда регионов актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на цену полиса. Для 21 территории, где в прошлом году было оформлено порядка 6 миллионов классических полисов (без учета краткосрочных) по цене на 17,1% дороже среднероссийского уровня, значения снизились. Для 18 регионов где значения ТК не соответствовали росту убытков, они выросли.Согласно предварительным оценкам регулятора, в 2024 году было оформлено 43,7 миллиона классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше уровня 2023 года. В среднем они подешевели на 2,5% до 7,6 тысячи рублей.
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финансы, осаго, сборы страховщиков по осаго, выплаты по осаго, банк россии
Финансы, ОСАГО, сборы страховщиков по ОСАГО, выплаты по ОСАГО, Банк России
Банк России объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
ЦБ РФ объявил о расширении с 27 января тарифного коридора по ОСАГО
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Границы тарифного коридора по ОСАГО с 27 января расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а для мототранспорта и небольших грузовиков - на 20%, сообщает Банк России.
"С 27 января 2025 года границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне", - говорится на сайте регулятора.
Целесообразность расширения связана со значительной убыточностью этих категорий транспорта. Небольшие грузовики нередко становятся виновниками аварий с максимальным ущербом 400 тысяч рублей. Ущерб от ДТП по вине мототранспорта за последние годы вырос почти на треть. Для этих видов транспорта также меняется шкала возраста и стажа водителя и вводится новый коэффициент мощности. Все это повлияет на сумму страховой премии, поясняет регулятор.
Названы хитрости, помогающие страховщикам не возмещать убытки по ОСАГО
Помимо этого, для ряда регионов актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на цену полиса. Для 21 территории, где в прошлом году было оформлено порядка 6 миллионов классических полисов (без учета краткосрочных) по цене на 17,1% дороже среднероссийского уровня, значения снизились. Для 18 регионов где значения ТК не соответствовали росту убытков, они выросли.
Согласно предварительным оценкам регулятора, в 2024 году было оформлено 43,7 миллиона классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше уровня 2023 года. В среднем они подешевели на 2,5% до 7,6 тысячи рублей.