https://1prime.ru/20250116/tiktok-854236872.html

Трамп рассматривает возможность "спасти" TikTok от блокировки, пишет СМИ

Трамп рассматривает возможность "спасти" TikTok от блокировки, пишет СМИ - 16.01.2025, ПРАЙМ

Трамп рассматривает возможность "спасти" TikTok от блокировки, пишет СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предотвратить блокировку соцсети TikTok в США своим личным указом, пишет издание Washington... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T08:25+0300

2025-01-16T08:25+0300

2025-01-16T08:25+0300

экономика

сша

дональд трамп

tiktok

https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предотвратить блокировку соцсети TikTok в США своим личным указом, пишет издание Washington Post. "Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность принятия после вступления в должность указа, который приостановит действие закона о запрете или продаже TikTok на 60-90 дней, что даст администрации время для переговоров о продаже или альтернативном решении", - говорится в публикации. При этом издание подчеркивает, что перспектива успеха подобного действия остается спорной с точки зрения закона. В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://1prime.ru/20241228/tramp-853918710.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, tiktok