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Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин

Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин - 16.01.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин

Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:50+0300

2025-01-16T15:50+0300

2025-01-16T15:50+0300

экономика

россия

цар

владимир путин

товарооборот

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле президент РФ Владимир Путин. Глава ЦАР в среду прибыл в Москву с официальным визитом. "Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", — сказал Путин.

https://1prime.ru/20250116/putin-854239038.html

цар

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россия, цар, владимир путин, товарооборот