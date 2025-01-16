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Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин
Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин - 16.01.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин
Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:50+0300
2025-01-16T15:50+0300
экономика
россия
цар
владимир путин
товарооборот
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле президент РФ Владимир Путин. Глава ЦАР в среду прибыл в Москву с официальным визитом. "Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", — сказал Путин.
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россия, цар, владимир путин, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ЦАР, Владимир Путин, товарооборот
15:50 16.01.2025
 
Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин

Путин: товарооборот РФ и ЦАР увеличился почти в восемь раз за последний год

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой
Встреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Глава ЦАР в среду прибыл в Москву с официальным визитом.
"Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", — сказал Путин.
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ЭкономикаРОССИЯЦАРВладимир Путинтоварооборот
 
 
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