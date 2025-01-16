https://1prime.ru/20250116/tovarooborot-854252858.html
Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин
Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин - 16.01.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин
Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:50+0300
2025-01-16T15:50+0300
2025-01-16T15:50+0300
экономика
россия
цар
владимир путин
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854252194_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_2723e189d0fefd5b75ba7668972a1386.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле президент РФ Владимир Путин. Глава ЦАР в среду прибыл в Москву с официальным визитом. "Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", — сказал Путин.
https://1prime.ru/20250116/putin-854239038.html
цар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854252194_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_680e7a2de1ecaa16ffc8417584fe27ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, владимир путин, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ЦАР, Владимир Путин, товарооборот
Товарооборот России и ЦАР увеличился почти в восемь раз, заявил Путин
Путин: товарооборот РФ и ЦАР увеличился почти в восемь раз за последний год
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Центральноафриканской Республикой возрос почти в восемь раз за последний год, завил в ходе встречи с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Глава ЦАР в среду прибыл в Москву с официальным визитом.
"Что касается... торгово-экономических связей, то абсолютные величины пока не велики, но я хочу отметить очень хорошую тенденцию: почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем-то, неплохой показатель", — сказал Путин.
"Прискорбная ошибка". В США неожиданно высказались о Путине