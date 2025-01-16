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СМИ узнали, как Трамп может возродить американскую экономику - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/tramp-854249696.html
СМИ узнали, как Трамп может возродить американскую экономику
СМИ узнали, как Трамп может возродить американскую экономику - 16.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, как Трамп может возродить американскую экономику
Избранный президент США Дональд Трамп имеет уникальную возможность для возрождения американской промышленной мощи путем отказа от доминирующего рыночного... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:57+0300
2025-01-16T14:57+0300
экономика
сша
дональд трамп
экономика сша
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп имеет уникальную возможность для возрождения американской промышленной мощи путем отказа от доминирующего рыночного фундаментализма, пишет журнал Foreign Affairs. По мнению авторов публикации, у Трампа есть потенциал для того, чтобы возглавить действительно трансформационную администрацию, "но только если он выберет путь, который будет отличаться от рыночного фундаментализма, доминировавшего в старой республиканской элите". Издание напомнило, что в сентябре Трамп заявил о своем намерении "снова превратить Америку в мировую промышленную супердержаву" и предложил масштабные национальные проекты, современные промышленные центры и передовые оборонные возможности. "Создание нового "золотого века" в Америке, как того хочет Трамп, потребует масштабной программы реиндустриализации и осознания роли государства в ее реализации", — пишет Foreign Affairs. Сейчас промышленный сектор США ослаблен десятилетиями глобализации и ему требуются срочные мера, считают аналитики. Если предложенные меры будут реализованы, Трамп сможет возродить промышленный сектор, вернув стране лидерство в ключевых отраслях, подчеркивают авторы статьи.
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сша, дональд трамп, экономика сша
Экономика, США, Дональд Трамп, экономика США
14:57 16.01.2025
 
СМИ узнали, как Трамп может возродить американскую экономику

FA: Трамп может возродить экономику США отказом от рыночного фундаментализма

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп имеет уникальную возможность для возрождения американской промышленной мощи путем отказа от доминирующего рыночного фундаментализма, пишет журнал Foreign Affairs.
По мнению авторов публикации, у Трампа есть потенциал для того, чтобы возглавить действительно трансформационную администрацию, "но только если он выберет путь, который будет отличаться от рыночного фундаментализма, доминировавшего в старой республиканской элите".
Издание напомнило, что в сентябре Трамп заявил о своем намерении "снова превратить Америку в мировую промышленную супердержаву" и предложил масштабные национальные проекты, современные промышленные центры и передовые оборонные возможности.
"Создание нового "золотого века" в Америке, как того хочет Трамп, потребует масштабной программы реиндустриализации и осознания роли государства в ее реализации", — пишет Foreign Affairs.
Сейчас промышленный сектор США ослаблен десятилетиями глобализации и ему требуются срочные мера, считают аналитики. Если предложенные меры будут реализованы, Трамп сможет возродить промышленный сектор, вернув стране лидерство в ключевых отраслях, подчеркивают авторы статьи.
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ЭкономикаСШАДональд Трампэкономика США
 
 
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