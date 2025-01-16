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Хуснуллин рассказал о пополнении парка общественного транспорта в регионах

Хуснуллин рассказал о пополнении парка общественного транспорта в регионах - 16.01.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о пополнении парка общественного транспорта в регионах

Около 13,7 тысячи новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов поступило в российские регионы с 2020 года, больше половины из них направили в прошлом... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:22+0300

2025-01-16T14:22+0300

2025-01-16T14:22+0300

экономика

марат хуснуллин

общественный транспорт

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Около 13,7 тысячи новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов поступило в российские регионы с 2020 года, больше половины из них направили в прошлом году в 70 субъектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" с 2020 по 2024 год уже удалось обновить 13,7 тысячи единиц подвижного состава, из этого количества больше половины – в прошлом году. Для улучшения качества обслуживания пассажиров, повышения безопасности и доступности общественного транспорта сформирована и утверждена Транспортная стратегия", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Он также уточнил в своем Telegram-канале, что в прошлом году более 7,7 тысячи единиц общественного транспорта направили в 70 субъектов РФ. "Например, Дагестан в 2024 году получил 47 комфортабельных автобусов. Карелия впервые закупила транспорт в рамках нацпроекта - 27 новых троллейбусов вышли на маршруты в Петрозаводске. Для Краснодарского края всего за пять лет закуплено 212 автобусов, 16 электробусов и 20 трамваев", - написал Хуснуллин. Работа по обновлению транспорта продолжится по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни", добавил вице-премьер.

https://1prime.ru/20241119/subsidii-852918376.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин, общественный транспорт