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Американцы не могут безопасно совершать онлайн-транзакции, заявил Белый дом - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Американцы не могут безопасно совершать онлайн-транзакции, заявил Белый дом
Американцы не могут безопасно совершать онлайн-транзакции, заявил Белый дом - 16.01.2025, ПРАЙМ
Американцы не могут безопасно совершать онлайн-транзакции, заявил Белый дом
Граждане США не могут безопасно совершать транзакции в интернете, они ежегодно теряют 56 миллиардов долларов из-за мошенников, крадущих личные данные,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:52+0300
2025-01-16T19:52+0300
сша
технологии
белый дом
транзакции
мошенники
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Граждане США не могут безопасно совершать транзакции в интернете, они ежегодно теряют 56 миллиардов долларов из-за мошенников, крадущих личные данные, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома. Пресс-релиз был опубликован в связи с изданием указа президента США, направленного на укрепление инноваций в области кибербезопасности. "В настоящее время у американцев нет безопасного способа совершать онлайн-транзакции, используя выдаваемое государством цифровое удостоверение личности", - говорится в тексте пресс-релиза. Согласно публикации, американцы ежегодно "теряют 56 миллиардов долларов из-за мошенничества с личными данными", а правительство США терпит ущерб в миллиарды долларов из-за цифрового мошенничества в рамках проведения федеральных программ. В качестве причин указываются "массовые взломы данных", а также несовершенство системы цифровой идентификации личности. Использование мошенниками ИИ-технологий усугубляет положение, отмечается в публикации. Указ в том числе должен поспособствовать продвижению создания цифровых документов удостоверения личности и использования технологий ИИ в области кибербезопасности, говорится в пресс-релизе.
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сша, технологии, белый дом, транзакции, мошенники
США, Технологии, Белый дом, транзакции, мошенники
19:52 16.01.2025
 
Американцы не могут безопасно совершать онлайн-транзакции, заявил Белый дом

Белый дом: американцы не могут безопасно совершать транзакции из-за мошенников

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Граждане США не могут безопасно совершать транзакции в интернете, они ежегодно теряют 56 миллиардов долларов из-за мошенников, крадущих личные данные, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
Пресс-релиз был опубликован в связи с изданием указа президента США, направленного на укрепление инноваций в области кибербезопасности.
"В настоящее время у американцев нет безопасного способа совершать онлайн-транзакции, используя выдаваемое государством цифровое удостоверение личности", - говорится в тексте пресс-релиза.
Согласно публикации, американцы ежегодно "теряют 56 миллиардов долларов из-за мошенничества с личными данными", а правительство США терпит ущерб в миллиарды долларов из-за цифрового мошенничества в рамках проведения федеральных программ. В качестве причин указываются "массовые взломы данных", а также несовершенство системы цифровой идентификации личности. Использование мошенниками ИИ-технологий усугубляет положение, отмечается в публикации.
Указ в том числе должен поспособствовать продвижению создания цифровых документов удостоверения личности и использования технологий ИИ в области кибербезопасности, говорится в пресс-релизе.
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СШАТехнологииБелый домтранзакциимошенники
 
 
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