https://1prime.ru/20250116/trebovanie-854259881.html
Верховный суд подтвердил требование ФНС к "дочке" Google
Верховный суд подтвердил требование ФНС к "дочке" Google - 16.01.2025, ПРАЙМ
Верховный суд подтвердил требование ФНС к "дочке" Google
Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые признали обоснованным и включили в реестр требований кредиторов российского... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:06+0300
2025-01-16T18:06+0300
2025-01-16T18:06+0300
россия
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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые признали обоснованным и включили в реестр требований кредиторов российского подразделения Google требование Федеральной налоговой службы (ФНС) России в размере более 2 миллиардов рублей. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Денис Капкаев отклонил кассационную жалобу материнской американской компании должника Google International LLC, просившей пересмотреть спор. Это требование ФНС основано на административном штрафе, который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июле 2022 года наложила на Google LLC. ФАС признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга, выразившемся в установлении непрозрачных правил блокировок на принадлежащем ей сервисе YouTube. ФАС пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Служба выдала предписание об устранении нарушений, а впоследствии назначила Google оборотный штраф. Компания оспаривала акты ФАС, но суды трех инстанций признали их законными. Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Валерий Таляровский. Ранее суд включил в реестр требование ФНС в размере около 19,6 миллиарда рублей, также основанное на административных штрафах. Это требование остается самым большим в реестре требований кредиторов ООО "Гугл". Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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россия, фнс россии, верховный суд, гугл, google
РОССИЯ, ФНС России, Верховный суд, Гугл, Google
Верховный суд подтвердил требование ФНС к "дочке" Google
Верховный суд подтвердил требование ФНС к "дочке" Google на два миллиарда руб
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые признали обоснованным и включили в реестр требований кредиторов российского подразделения Google требование Федеральной налоговой службы (ФНС) России в размере более 2 миллиардов рублей.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Денис Капкаев отклонил кассационную жалобу материнской американской компании должника Google International LLC, просившей пересмотреть спор.
Это требование ФНС основано на административном штрафе, который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июле 2022 года наложила на Google LLC. ФАС признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга, выразившемся в установлении непрозрачных правил блокировок на принадлежащем ей сервисе YouTube.
ФАС пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Служба выдала предписание об устранении нарушений, а впоследствии назначила Google оборотный штраф. Компания оспаривала акты ФАС, но суды трех инстанций признали их законными.
Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Валерий Таляровский. Ранее суд включил в реестр требование ФНС в размере около 19,6 миллиарда рублей, также основанное на административных штрафах. Это требование остается самым большим в реестре требований кредиторов ООО "Гугл".
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей