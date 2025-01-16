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Захарова ответила на вопрос о предложениях к США цитатой из песни Николаева - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова ответила на вопрос о предложениях к США цитатой из песни Николаева
Захарова ответила на вопрос о предложениях к США цитатой из песни Николаева - 16.01.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на вопрос о предложениях к США цитатой из песни Николаева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в ходе брифинга цитатой из песни Игоря Николаева на вопрос о том, подготовила ли Москва документ с... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:45+0300
2025-01-16T15:45+0300
политика
россия
мария захарова
сша
переговоры
украина
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в ходе брифинга цитатой из песни Игоря Николаева на вопрос о том, подготовила ли Москва документ с предложениями к Вашингтону в контексте украинского конфликта. "Ваш вопрос, я так понимаю, подготовила ли Россия какой-либо документ (в контексте украинского кризиса — ред.), адресованный США, с перечислением каких-то шагов, мне напомнил одну известную песню, по-моему Игоря Николаева: "Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты". Видимо, так должен быть составлен этот документ", — заявила она журналистам. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, добавил он. Кроме того, Путин упомянул и отмену антироссийских санкций. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент РФ назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Киевом Москва не намерена.
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россия, мария захарова, сша, переговоры, украина
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, США, переговоры, УКРАИНА
15:45 16.01.2025
 
Захарова ответила на вопрос о предложениях к США цитатой из песни Николаева

Захарова процитировала песню Игоря Николаева, говоря о предложениях РФ к США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМ. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в ходе брифинга цитатой из песни Игоря Николаева на вопрос о том, подготовила ли Москва документ с предложениями к Вашингтону в контексте украинского конфликта.
"Ваш вопрос, я так понимаю, подготовила ли Россия какой-либо документ (в контексте украинского кризиса — ред.), адресованный США, с перечислением каких-то шагов, мне напомнил одну известную песню, по-моему Игоря Николаева: "Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты". Видимо, так должен быть составлен этот документ", — заявила она журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, добавил он. Кроме того, Путин упомянул и отмену антироссийских санкций.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент РФ назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Киевом Москва не намерена.
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ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваСШАпереговорыУКРАИНА
 
 
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