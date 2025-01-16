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Туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей
Туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей - 16.01.2025, ПРАЙМ
Туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей
Туристы из ОАЭ готовы потратить на путешествие за рубеж, в том числе в Россию, более 765 тысяч рублей на одного человека, а гости из Саудовской Аравии, Омана и... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T03:32+0300
2025-01-16T03:32+0300
туризм
бизнес
россия
китай
саудовская аравия
индия
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Туристы из ОАЭ готовы потратить на путешествие за рубеж, в том числе в Россию, более 765 тысяч рублей на одного человека, а гости из Саудовской Аравии, Омана и Китая - порядка 300-385 тысяч рублей, говорится в исследовании Центра развития международного туризма ЦСР, которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие 7 тысяч путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана. Все респонденты – из городов (от 100 тысяч жителей), старше 18 лет, имеют доходы выше среднего, и многие из них путешествуют за пределы своих стран. "Больше всего готовы тратить на одного человека в поездке за рубеж, в том числе в Россию, туристы из Объединенных Арабских Эмиратов – более 765 тысяч рублей, Саудовской Аравии – почти 385 тысяч рублей, Омана – более 310 тысяч, Китая – около 300 тысяч. Меньше могут себе позволить туристы из Ирана - около 120 тысяч и Индии – более 72 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Аналитики также выяснили, что в среднем предпочитаемая продолжительность зарубежной поездки для туристов из этих стран составляет 8-9 дней, а регулярность – 2-3 раза в год. Иностранные туристы рассказали, что чаще всего при планировании путешествий используют онлайн-источники - сайты о путешествиях и приложения турагентств. "Самый высокий показатель в этом контексте среди граждан ОАЭ - 92%", - указывается в исследовании.
китай
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туризм, бизнес, россия, китай, саудовская аравия, индия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИНДИЯ
03:32 16.01.2025
 
Туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей

ЦСР: туристы из ОАЭ готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тысяч рублей

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Туристы из ОАЭ готовы потратить на путешествие за рубеж, в том числе в Россию, более 765 тысяч рублей на одного человека, а гости из Саудовской Аравии, Омана и Китая - порядка 300-385 тысяч рублей, говорится в исследовании Центра развития международного туризма ЦСР, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 7 тысяч путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана. Все респонденты – из городов (от 100 тысяч жителей), старше 18 лет, имеют доходы выше среднего, и многие из них путешествуют за пределы своих стран.
"Больше всего готовы тратить на одного человека в поездке за рубеж, в том числе в Россию, туристы из Объединенных Арабских Эмиратов – более 765 тысяч рублей, Саудовской Аравии – почти 385 тысяч рублей, Омана – более 310 тысяч, Китая – около 300 тысяч. Меньше могут себе позволить туристы из Ирана - около 120 тысяч и Индии – более 72 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Аналитики также выяснили, что в среднем предпочитаемая продолжительность зарубежной поездки для туристов из этих стран составляет 8-9 дней, а регулярность – 2-3 раза в год.
Иностранные туристы рассказали, что чаще всего при планировании путешествий используют онлайн-источники - сайты о путешествиях и приложения турагентств. "Самый высокий показатель в этом контексте среди граждан ОАЭ - 92%", - указывается в исследовании.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИНДИЯ
 
 
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