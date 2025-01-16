https://1prime.ru/20250116/turizm-854240641.html
В МЭР оценили рост числа иностранных туристов в России
В МЭР оценили рост числа иностранных туристов в России - 16.01.2025, ПРАЙМ
В МЭР оценили рост числа иностранных туристов в России
Порядка 4 миллионов иностранных туристов посетили Россию за январь-ноябрь 2024 года, это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили РИА Новости в | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:54+0300
2025-01-16T10:54+0300
2025-01-16T11:19+0300
россия
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туризм
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Порядка 4 миллионов иностранных туристов посетили Россию за январь-ноябрь 2024 года, это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ."За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 миллиона иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее", – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова привели в пресс-службе.Министр отметил, что это результат комплексной работы по продвижению туристического бренда России на новых рынках, улучшению условий въезда и инфраструктуры гостеприимства. Он уточнил, что к 2030 году за счет реализуемых мер в рамках инициированного президентом нацпроекта по туризму планируется в 4 раза нарастить количество поездок иностранных граждан в Россию – до 16 миллионов в год.Ранее в Центре развития международного туризма ЦСР поделились с РИА Новости результатами проведенного исследования, в котором опросили иностранных туристов из дружественных стран о том, интересна ли им Россия в качестве туристического направления. Рассматривают РФ как перспективное туристическое направление порядка 94% опрошенных в Иране, 91% - в ОАЭ, 89% - в Индии, 88% - в Саудовской Аравии, 78% - в Китае и Омане. Большинство из респондентов больше всего ценят уникальную природу, интересные города, достопримечательности, дружелюбие жителей и доступные цены.
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россия, мэр, туризм
В МЭР оценили рост числа иностранных туристов в России
МЭР: порядка 4 млн иностранных туристов посетили Россию за 11 месяцев 2024 года
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Порядка 4 миллионов иностранных туристов посетили Россию за январь-ноябрь 2024 года, это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 миллиона иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее", – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова привели в пресс-службе.
Министр отметил, что это результат комплексной работы по продвижению туристического бренда России на новых рынках, улучшению условий въезда и инфраструктуры гостеприимства. Он уточнил, что к 2030 году за счет реализуемых мер в рамках инициированного президентом нацпроекта по туризму планируется в 4 раза нарастить количество поездок иностранных граждан в Россию – до 16 миллионов в год.
Ранее в Центре развития международного туризма ЦСР поделились с РИА Новости результатами проведенного исследования, в котором опросили иностранных туристов из дружественных стран о том, интересна ли им Россия в качестве туристического направления. Рассматривают РФ как перспективное туристическое направление порядка 94% опрошенных в Иране, 91% - в ОАЭ, 89% - в Индии, 88% - в Саудовской Аравии, 78% - в Китае и Омане. Большинство из респондентов больше всего ценят уникальную природу, интересные города, достопримечательности, дружелюбие жителей и доступные цены.
Раскрыта динамика инвестиций в туризм в России