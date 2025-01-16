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В РСТ отметили оживление спроса на туры из России в Европу - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В РСТ отметили оживление спроса на туры из России в Европу
В РСТ отметили оживление спроса на туры из России в Европу - 16.01.2025, ПРАЙМ
В РСТ отметили оживление спроса на туры из России в Европу
Россиянам стало легче оформить шенгенскую визу после новогодних каникул, паспорта возвращают в предсказуемые сроки, в этой связи спрос на туры в Европу... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:53+0300
2025-01-16T11:53+0300
россия
европа
туризм
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россиянам стало легче оформить шенгенскую визу после новогодних каникул, паспорта возвращают в предсказуемые сроки, в этой связи спрос на туры в Европу оживился, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "Записаться на подачу документов на шенгенскую визу после окончания новогодних праздников стало легче, паспорта возвращают в предсказуемые сроки. Продажи туров в Европу за прошедший год также подросли, хотя до объемов доковидных лет им еще далеко", - сказали в РСТ. Как рассказала начальник отдела продаж туроператора "Содис" Ирина Мануильская, проще всего сейчас оформить шенген в консульстве Греции и визу на Кипр. "По Франции, Италии и Испании всегда можно найти окно для записи, но в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали месячные визы, то есть почти под даты поездки с минимальным коридором. Франция, печально известная непредсказуемой записью на подачу, перед Новым годом неожиданно стала более четко открывать окошки и оформлять визы", - процитировали Мануильскую в РСТ. По ее словам, Франция сейчас выдает самые длинные визы россиянам. "Туристы, у которых уже есть в паспорте пятилетний шенген, иногда могут получить годовые визы и даже трехлетние. Вообще мы советуем подавать на визу в ту страну, которая когда-то уже выдавала заявителю визы на 5 лет, тогда больше вероятность повторения многолетнего шенгена", - подчеркнула эксперт. Как рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, спрос на туры в Европу в январе подрос по сравнению с декабрем. "Спрос на Европу оживился, визы делают за 20-25 дней, иногда до 1-2 месяцев в зависимости от направления. Мы практически ежедневно подаем документы туристов на визы в Италию, запись есть на ближайшие дни января и февраль, оформление с момента сдачи дактилоскопии составляет 40-45 дней. Испания тоже дает окошки на ближайшие дни, записываем на два месяца вперед", - привели в сообщении слова Вердиян. Она уточнила, что ждать визы в Испанию и Францию туристам приходится 20-25 дней. "По Великобритании документы подаются почти ежедневно, запись возможна до конца зимы, оформление занимает 2-2,5 месяца", - добавила Вердиян. При этом директор по маркетингу и продажам компании ClickVoyage Ирина Голубева сообщила, что Швейцария ставит визы быстрее всех – можно получить готовые документы за 10-14 дней, правда, только под даты поездки.
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россия, европа, туризм
РОССИЯ, ЕВРОПА, Туризм
11:53 16.01.2025
 
В РСТ отметили оживление спроса на туры из России в Европу

РСТ: спрос на туры из России в Европу оживился

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россиянам стало легче оформить шенгенскую визу после новогодних каникул, паспорта возвращают в предсказуемые сроки, в этой связи спрос на туры в Европу оживился, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Записаться на подачу документов на шенгенскую визу после окончания новогодних праздников стало легче, паспорта возвращают в предсказуемые сроки. Продажи туров в Европу за прошедший год также подросли, хотя до объемов доковидных лет им еще далеко", - сказали в РСТ.
Как рассказала начальник отдела продаж туроператора "Содис" Ирина Мануильская, проще всего сейчас оформить шенген в консульстве Греции и визу на Кипр. "По Франции, Италии и Испании всегда можно найти окно для записи, но в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали месячные визы, то есть почти под даты поездки с минимальным коридором. Франция, печально известная непредсказуемой записью на подачу, перед Новым годом неожиданно стала более четко открывать окошки и оформлять визы", - процитировали Мануильскую в РСТ.
По ее словам, Франция сейчас выдает самые длинные визы россиянам. "Туристы, у которых уже есть в паспорте пятилетний шенген, иногда могут получить годовые визы и даже трехлетние. Вообще мы советуем подавать на визу в ту страну, которая когда-то уже выдавала заявителю визы на 5 лет, тогда больше вероятность повторения многолетнего шенгена", - подчеркнула эксперт.
Как рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, спрос на туры в Европу в январе подрос по сравнению с декабрем. "Спрос на Европу оживился, визы делают за 20-25 дней, иногда до 1-2 месяцев в зависимости от направления. Мы практически ежедневно подаем документы туристов на визы в Италию, запись есть на ближайшие дни января и февраль, оформление с момента сдачи дактилоскопии составляет 40-45 дней. Испания тоже дает окошки на ближайшие дни, записываем на два месяца вперед", - привели в сообщении слова Вердиян.
Она уточнила, что ждать визы в Испанию и Францию туристам приходится 20-25 дней. "По Великобритании документы подаются почти ежедневно, запись возможна до конца зимы, оформление занимает 2-2,5 месяца", - добавила Вердиян. При этом директор по маркетингу и продажам компании ClickVoyage Ирина Голубева сообщила, что Швейцария ставит визы быстрее всех – можно получить готовые документы за 10-14 дней, правда, только под даты поездки.
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
Оман заинтересован в развитии туризма с Россией
8 января, 11:32
 
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