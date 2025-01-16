https://1prime.ru/20250116/turizm-854243121.html
В РСТ назвали наиболее популярные страны ЕС среди россиян
В РСТ назвали наиболее популярные страны ЕС среди россиян - 16.01.2025, ПРАЙМ
В РСТ назвали наиболее популярные страны ЕС среди россиян
Франция, Италия и Греция возглавляют список самых популярных европейских стран у туристов из России, однако турпотоку туда до доковидных цифр далеко, рассказали | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:05+0300
2025-01-16T12:05+0300
2025-01-16T12:05+0300
россия
рст
туризм
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Франция, Италия и Греция возглавляют список самых популярных европейских стран у туристов из России, однако турпотоку туда до доковидных цифр далеко, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Объем продаж туров в европейские страны по итогам 2024 года превышает показатели 2023-го, но к доковидным цифрам не вернулся", - сообщили в РСТ, со ссылкой на начальника отдела продаж туроператора "Содис" Ирину Мануильскую. "Отправляем во Францию и Италию индивидуальных туристов на выходные или в длительные путешествия и на отдых. Года полтора после ковида к нам приходили россияне с действующим пятилетним "шенгеном", но сейчас уже все вынуждены оформлять визы по новым правилам. Несмотря на это, полного падения спроса на Европу не произошло, Франция и Италия остаются в топе-10 направлений, туда же входят Греция и Швейцария", - процитировали в сообщении Мануильскую. Она также прогнозирует рост интереса к отдыху в Греции этим летом: "Многим уже надоело отдыхать только в Турции, хотят вернуться в Грецию, тем более что греческая авиакомпания Aegean Airlines перед Новым годом заявила на летний сезон четыре рейса в неделю на Крит с одной пересадкой в Стамбуле. Мы уже получаем запросы на туры. Билеты стоят порядка 100 тысяч рублей в оба конца с багажом, но цены в отелях ниже, чем в Турции", - рассказала Мануильская. Директор по маркетингу и продажам компании ClickVoyage Ирина Голубева в пятерку наиболее популярных европейских направлений включила Францию, Грецию, Италию, Кипр, Испанию. "Общий прирост объема продаж по итогам 2024 года составил 20%, сейчас начинают бронировать туры в Европу на весну и лето. Из-за продолжительного и дорогого перелета короткие и "бюджетные" туры практически ушли, как и недорогое размещение – туристы выезжают в среднем на восемь дней и выбирают отели четыре-пять звезд", - процитировали в РСТ Голубеву. Ранее в четверг в РСТ также рассказали, что гражданам России стало легче оформить шенгенскую визу после новогодних каникул, паспорта возвращают в предсказуемые сроки, и в связи с этим спрос на туры из РФ в Европу оживился.
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россия, рст, туризм
В РСТ назвали наиболее популярные страны ЕС среди россиян
РСТ: Франция, Италия и Греция возглавляют список популярных стран ЕС у россиян
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Франция, Италия и Греция возглавляют список самых популярных европейских стран у туристов из России, однако турпотоку туда до доковидных цифр далеко, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Объем продаж туров в европейские страны по итогам 2024 года превышает показатели 2023-го, но к доковидным цифрам не вернулся", - сообщили в РСТ, со ссылкой на начальника отдела продаж туроператора "Содис" Ирину Мануильскую.
"Отправляем во Францию и Италию индивидуальных туристов на выходные или в длительные путешествия и на отдых. Года полтора после ковида к нам приходили россияне с действующим пятилетним "шенгеном", но сейчас уже все вынуждены оформлять визы по новым правилам. Несмотря на это, полного падения спроса на Европу не произошло, Франция и Италия остаются в топе-10 направлений, туда же входят Греция и Швейцария", - процитировали в сообщении Мануильскую.
Она также прогнозирует рост интереса к отдыху в Греции этим летом: "Многим уже надоело отдыхать только в Турции, хотят вернуться в Грецию, тем более что греческая авиакомпания Aegean Airlines перед Новым годом заявила на летний сезон четыре рейса в неделю на Крит с одной пересадкой в Стамбуле. Мы уже получаем запросы на туры. Билеты стоят порядка 100 тысяч рублей в оба конца с багажом, но цены в отелях ниже, чем в Турции", - рассказала Мануильская.
Директор по маркетингу и продажам компании ClickVoyage Ирина Голубева в пятерку наиболее популярных европейских направлений включила Францию, Грецию, Италию, Кипр, Испанию. "Общий прирост объема продаж по итогам 2024 года составил 20%, сейчас начинают бронировать туры в Европу на весну и лето. Из-за продолжительного и дорогого перелета короткие и "бюджетные" туры практически ушли, как и недорогое размещение – туристы выезжают в среднем на восемь дней и выбирают отели четыре-пять звезд", - процитировали в РСТ Голубеву.
Ранее в четверг в РСТ также рассказали, что гражданам России стало легче оформить шенгенскую визу после новогодних каникул, паспорта возвращают в предсказуемые сроки, и в связи с этим спрос на туры из РФ в Европу оживился.
В РСТ отметили оживление спроса на туры из России в Европу