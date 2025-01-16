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Сектору туризма Турции отвели время до июня из-за проблем с валютным курсом
Сектору туризма Турции отвели время до июня из-за проблем с валютным курсом - 16.01.2025, ПРАЙМ
Сектору туризма Турции отвели время до июня из-за проблем с валютным курсом
Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщает оппозиционный | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:35+0300
2025-01-16T17:35+0300
2025-01-16T17:35+0300
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АНКАРА, 16 янв – ПРАЙМ. Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщает оппозиционный телеканал Halk tv со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. "Президент AKTOB Каан Кавалоглу, выступая на встрече в Анталье, выразил свою озабоченность, сказав, что "мы не можем повысить цены, в то время как постоянные расходы растут", и подчеркнул, что в нынешних условиях сектор может продержаться до июня", - сообщил телеканал. В то же время, по словам Кавалоглу, в 2025 году как в мировой, так и в турецкой туристической отрасли царит оптимистичная атмосфера. "Он заявил, что в этом (2025 - ред.) году объем мирового туризма ожидается на уровне 955 миллиардов долларов, а доходы от гостиниц - 443 миллиарда долларов", - уточнил телеканал. Говоря о занятости в мировом туризме, Кавалоглу заявил, что в этой сфере работает 348 миллионов человек, а в 2034 году это число увеличится до 449 миллионов. Подчеркнув, что в Турции в секторе туризма работает 2 миллиона человек, Кавалоглу заявил, что туризм необходим турецкой экономике и что "страна окажется в сложной ситуации", если этот сектор ослабнет. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек.
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турция, туризм, турецкая лира
Экономика, ТУРЦИЯ, Туризм, турецкая лира
Сектору туризма Турции отвели время до июня из-за проблем с валютным курсом
Halk tv: сектор туризма Турции из-за давления на обменный курс может продержаться до июня
АНКАРА, 16 янв – ПРАЙМ. Давление на обменный курс турецкой лиры негативно сказывается на туризме в Турции, в нынешних условиях сектор может продержаться до июня, сообщает оппозиционный телеканал Halk tv со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу.
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции.
"Президент AKTOB Каан Кавалоглу, выступая на встрече в Анталье, выразил свою озабоченность, сказав, что "мы не можем повысить цены, в то время как постоянные расходы растут", и подчеркнул, что в нынешних условиях сектор может продержаться до июня", - сообщил телеканал.
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В то же время, по словам Кавалоглу, в 2025 году как в мировой, так и в турецкой туристической отрасли царит оптимистичная атмосфера.
"Он заявил, что в этом (2025 - ред.) году объем мирового туризма ожидается на уровне 955 миллиардов долларов, а доходы от гостиниц - 443 миллиарда долларов", - уточнил телеканал.
Говоря о занятости в мировом туризме, Кавалоглу заявил, что в этой сфере работает 348 миллионов человек, а в 2034 году это число увеличится до 449 миллионов. Подчеркнув, что в Турции в секторе туризма работает 2 миллиона человек, Кавалоглу заявил, что туризм необходим турецкой экономике и что "страна окажется в сложной ситуации", если этот сектор ослабнет.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек.