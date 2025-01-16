https://1prime.ru/20250116/udar-854253839.html
ЕС оценил последствия удара по хранилищу газа на Украине
ЕС оценил последствия удара по хранилищу газа на Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ
ЕС оценил последствия удара по хранилищу газа на Украине
В Евросоюзе пока не усматривают каких-либо рисков для безопасности объединения по поставкам энергоресурсов в связи с ударом Вооруженных сил России по... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:58+0300
2025-01-16T15:58+0300
2025-01-16T15:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. В Евросоюзе пока не усматривают каких-либо рисков для безопасности объединения по поставкам энергоресурсов в связи с ударом Вооруженных сил России по украинскому подземному хранилищу газа 15 января, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "В соответствии с имеющейся у нас информацией, в настоящее время нет рисков для ЕС по энергопоставкам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - ответила она на заданный журналистами вопрос на брифинге в Брюсселе. Министерство обороны России заявило, что в результате группового удара 15 января была поражена наземная инфраструктура украинского ПХГ в городе Стрый Львовской области.
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Энергетика, УКРАИНА, ПХГ, ЕС
ЕС оценил последствия удара по хранилищу газа на Украине
ЕС не видит рисков для энергопоставок в ЕС из-за удара ВС РФ по хранилищу газа на Украине
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. В Евросоюзе пока не усматривают каких-либо рисков для безопасности объединения по поставкам энергоресурсов в связи с ударом Вооруженных сил России по украинскому подземному хранилищу газа 15 января, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"В соответствии с имеющейся у нас информацией, в настоящее время нет рисков для ЕС по энергопоставкам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - ответила она на заданный журналистами вопрос на брифинге в Брюсселе.
Министерство обороны России заявило, что в результате группового удара 15 января была поражена наземная инфраструктура украинского ПХГ в городе Стрый Львовской области.
Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму