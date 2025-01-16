https://1prime.ru/20250116/udar-854253839.html

ЕС оценил последствия удара по хранилищу газа на Украине

ЕС оценил последствия удара по хранилищу газа на Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ

ЕС оценил последствия удара по хранилищу газа на Украине

В Евросоюзе пока не усматривают каких-либо рисков для безопасности объединения по поставкам энергоресурсов в связи с ударом Вооруженных сил России по... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:58+0300

2025-01-16T15:58+0300

2025-01-16T15:58+0300

энергетика

украина

пхг

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. В Евросоюзе пока не усматривают каких-либо рисков для безопасности объединения по поставкам энергоресурсов в связи с ударом Вооруженных сил России по украинскому подземному хранилищу газа 15 января, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "В соответствии с имеющейся у нас информацией, в настоящее время нет рисков для ЕС по энергопоставкам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - ответила она на заданный журналистами вопрос на брифинге в Брюсселе. Министерство обороны России заявило, что в результате группового удара 15 января была поражена наземная инфраструктура украинского ПХГ в городе Стрый Львовской области.

https://1prime.ru/20241125/gaz-853071781.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, пхг, ес