https://1prime.ru/20250116/ukaz-854264481.html
Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества
Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Также он поручил образовать оргкомитет и дирекцию по его проведению... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T20:53+0300
2025-01-16T20:53+0300
2025-01-16T21:02+0300
россия
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Также он поручил образовать оргкомитет и дирекцию по его проведению. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников СВО, президент РФ постановил провести в текущем году в стране Год защитника Отечества. Кроме того, глава государства поручил администрации президента РФ образовать оргкомитет и дирекцию по проведению указанного выше события и утвердить их состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, включая объемы их финансового обеспечения.
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россия, владимир путин, указ президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, Указ президента РФ
Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества
Путин подписал указ об организации и проведении в РФ Года защитника Отечества
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Также он поручил образовать оргкомитет и дирекцию по его проведению. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников СВО, президент РФ постановил провести в текущем году в стране Год защитника Отечества.
Кроме того, глава государства поручил администрации президента РФ образовать оргкомитет и дирекцию по проведению указанного выше события и утвердить их состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, включая объемы их финансового обеспечения.
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