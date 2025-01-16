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В США назвали последствия ограничения Россией экспорта урана - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В США назвали последствия ограничения Россией экспорта урана
В США назвали последствия ограничения Россией экспорта урана - 16.01.2025, ПРАЙМ
В США назвали последствия ограничения Россией экспорта урана
Принятое Россией в ноябре 2024 года решение ограничить экспорт обогащенного урана создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:41+0300
2025-01-16T19:06+0300
сша
россия
поставки урана
экспорт урана
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ВАШИНГТОН, 16 янв – ПРАЙМ. Принятое Россией в ноябре 2024 года решение ограничить экспорт обогащенного урана создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников. Об этом заявил, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете* (Atlantic Council*), заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. Он отметил, что США внимательно отслеживают ситуацию и работают над мерами для минимизации рисков, связанных с поставками критически важных материалов для энергетической отрасли. Ранее пресс-служба кабмина РФ сообщила о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.* организация признана нежелательной на территории России.
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сша, россия, поставки урана, экспорт урана
США, РОССИЯ, поставки урана, экспорт урана
18:41 16.01.2025 (обновлено: 19:06 16.01.2025)
 
В США назвали последствия ограничения Россией экспорта урана

Белый дом: ограничение РФ экспорта урана создало угрозу атомной энергетике США

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 16 янв – ПРАЙМ. Принятое Россией в ноябре 2024 года решение ограничить экспорт обогащенного урана создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников. Об этом заявил, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете* (Atlantic Council*), заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.
Он отметил, что США внимательно отслеживают ситуацию и работают над мерами для минимизации рисков, связанных с поставками критически важных материалов для энергетической отрасли.
Ранее пресс-служба кабмина РФ сообщила о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
* организация признана нежелательной на территории России.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
В Госдепе признали, что США до сих пор экспортируют ядерное топливо из РФ
Вчера, 23:16
 
СШАРОССИЯпоставки уранаэкспорт урана
 
 
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