https://1prime.ru/20250116/uyazvimosti-854261123.html

Названа сумма, полученная "белыми хакерами" за поиск уязвимостей госсистем

Названа сумма, полученная "белыми хакерами" за поиск уязвимостей госсистем - 16.01.2025, ПРАЙМ

Названа сумма, полученная "белыми хакерами" за поиск уязвимостей госсистем

Минцифры РФ подвело итоги второго этапа багбаунти – проекта по поиску уязвимостей на портале госуслуг и в других государственных системах, в нем приняли участие | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:48+0300

2025-01-16T18:48+0300

2025-01-16T18:48+0300

минцифры

россия

"белые" хакеры

уязвимость

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минцифры РФ подвело итоги второго этапа багбаунти – проекта по поиску уязвимостей на портале госуслуг и в других государственных системах, в нем приняли участие 18 тысяч "белых хакеров", а общая сумма вознаграждения составила 12,7 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте министерства. "Мы завершили второй этап проекта по поиску уязвимостей на Госуслугах, СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия - ред.), платформе обратной связи и других государственных системах в ноябре 2024 года. Более 18 тысяч человек приняли участие в тестировании, которое проходило в течение года на платформах Bi.Zone Bug Bounty и Standoff 365... За найденные уязвимости специалисты получили выплаты на общую сумму почти 12,7 миллиона рублей", - сказано в сообщении. Возраст самого младшего участника составил 18 лет, а самого старшего — 56 лет. Специалисты проверяли внешний периметр сервисов. Всего "белые хакеры" нашли 80 уязвимостей средней и низкой степени критичности в 10 системах. "Работа специалистов помогла усилить безопасность государственных платформ, а также позволила определить логику потенциальных хакеров, эти данные будут использованы для дополнительной защиты информационных систем", - прокомментировали в Минцифры. Первый этап программы поиска уязвимостей (bug bounty) проходил с февраля по май 2023 года. В ноябре 2023 года Минцифры РФ запустило второй этап. В течение 12 месяцев специалисты искали уязвимости на портале "Госуслуги", в Единой системе идентификации и аутентификации, Единой биометрической системе и на других государственных платформах.

https://1prime.ru/20241113/gref-852785687.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, россия, "белые" хакеры, уязвимость