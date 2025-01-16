https://1prime.ru/20250116/uyazvimosti-854261123.html
Названа сумма, полученная "белыми хакерами" за поиск уязвимостей госсистем
Названа сумма, полученная "белыми хакерами" за поиск уязвимостей госсистем - 16.01.2025, ПРАЙМ
Названа сумма, полученная "белыми хакерами" за поиск уязвимостей госсистем
Минцифры РФ подвело итоги второго этапа багбаунти – проекта по поиску уязвимостей на портале госуслуг и в других государственных системах, в нем приняли участие | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:48+0300
2025-01-16T18:48+0300
2025-01-16T18:48+0300
минцифры
россия
"белые" хакеры
уязвимость
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:2:3041:1713_1920x0_80_0_0_c20b3a85a610232c6a518c86f3ad6855.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минцифры РФ подвело итоги второго этапа багбаунти – проекта по поиску уязвимостей на портале госуслуг и в других государственных системах, в нем приняли участие 18 тысяч "белых хакеров", а общая сумма вознаграждения составила 12,7 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте министерства. "Мы завершили второй этап проекта по поиску уязвимостей на Госуслугах, СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия - ред.), платформе обратной связи и других государственных системах в ноябре 2024 года. Более 18 тысяч человек приняли участие в тестировании, которое проходило в течение года на платформах Bi.Zone Bug Bounty и Standoff 365... За найденные уязвимости специалисты получили выплаты на общую сумму почти 12,7 миллиона рублей", - сказано в сообщении. Возраст самого младшего участника составил 18 лет, а самого старшего — 56 лет. Специалисты проверяли внешний периметр сервисов. Всего "белые хакеры" нашли 80 уязвимостей средней и низкой степени критичности в 10 системах. "Работа специалистов помогла усилить безопасность государственных платформ, а также позволила определить логику потенциальных хакеров, эти данные будут использованы для дополнительной защиты информационных систем", - прокомментировали в Минцифры. Первый этап программы поиска уязвимостей (bug bounty) проходил с февраля по май 2023 года. В ноябре 2023 года Минцифры РФ запустило второй этап. В течение 12 месяцев специалисты искали уязвимости на портале "Госуслуги", в Единой системе идентификации и аутентификации, Единой биометрической системе и на других государственных платформах.
https://1prime.ru/20241113/gref-852785687.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7caed307836f1fd8e42f343069fe181.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минцифры, россия, "белые" хакеры, уязвимость
Минцифры, РОССИЯ, "белые" хакеры, уязвимость
Названа сумма, полученная "белыми хакерами" за поиск уязвимостей госсистем
Минцифры: "белые хакеры" получили 12,7 млн руб за найденные уязвимости госсистем
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минцифры РФ подвело итоги второго этапа багбаунти – проекта по поиску уязвимостей на портале госуслуг и в других государственных системах, в нем приняли участие 18 тысяч "белых хакеров", а общая сумма вознаграждения составила 12,7 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте министерства.
"Мы завершили второй этап проекта по поиску уязвимостей на Госуслугах, СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия - ред.), платформе обратной связи и других государственных системах в ноябре 2024 года. Более 18 тысяч человек приняли участие в тестировании, которое проходило в течение года на платформах Bi.Zone Bug Bounty и Standoff 365... За найденные уязвимости специалисты получили выплаты на общую сумму почти 12,7 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Возраст самого младшего участника составил 18 лет, а самого старшего — 56 лет. Специалисты проверяли внешний периметр сервисов. Всего "белые хакеры" нашли 80 уязвимостей средней и низкой степени критичности в 10 системах.
"Работа специалистов помогла усилить безопасность государственных платформ, а также позволила определить логику потенциальных хакеров, эти данные будут использованы для дополнительной защиты информационных систем", - прокомментировали в Минцифры.
Первый этап программы поиска уязвимостей (bug bounty) проходил с февраля по май 2023 года. В ноябре 2023 года Минцифры РФ запустило второй этап. В течение 12 месяцев специалисты искали уязвимости на портале "Госуслуги", в Единой системе идентификации и аутентификации, Единой биометрической системе и на других государственных платформах.
Греф рассказал, без чего нельзя победить в борьбе с хакерами