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Вакансий для специалистов без опыта в России стало больше на 22% - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Вакансий для специалистов без опыта в России стало больше на 22%
Вакансий для специалистов без опыта в России стало больше на 22% - 16.01.2025, ПРАЙМ
Вакансий для специалистов без опыта в России стало больше на 22%
Вакансий для специалистов без опыта за год в России стало больше на 22% - такие сотрудники наиболее востребованы на складах и в производстве, говорится в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T03:17+0300
2025-01-16T03:17+0300
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вакансий для специалистов без опыта за год в России стало больше на 22% - такие сотрудники наиболее востребованы на складах и в производстве, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "В 2024 году вакансий для них стало больше на 22% по сравнению с 2023 годом. Наибольшая доля вакансий для начинающих специалистов в 2024 году представлена в складской логистике - на этот сегмент пришлась десятая часть (9,48%) от общего числа вакансий без опыта. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта по сфере составляет 62 355 рублей в месяц при полной занятости", - выяснили аналитики. На втором месте находится пищевая промышленность с долей вакансий для специалистов без опыта в 9,11%. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам 66 376 рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров сфера производства и сельского хозяйства - 7,93% от всех вакансий, не требующих опыта от кандидатов, приходится на этот сегмент. В среднем соискатели без опыта, планирующие работать в данных сферах деятельности, могут рассчитывать на 63 022 рубля в месяц за полный рабочий день. Анализ вакансий за 2024 год показывает, что работодатели стали активнее привлекать соискателей без опыта за счет корпоративных бонусов и льгот. Значительно чаще начинающим специалистам стали предлагать ДМС - по сравнению с 2023 годом вакансий с упоминанием возможности страхования стало больше на 56%. Также увеличилось количество объявлений, в которых сотрудникам предлагали зоны отдыха (+19%) и компенсацию питания (+12%). Работодатели все чаще создают возможности для внутреннего обучения сотрудников всем необходимым навыкам. Количество вакансий, в которых говорится о переобучении, в 2024 году утроилось (+206%) по сравнению с 2023 годом. Особенно заметен этот тренд в сегменте дефицитных рабочих профессий: например, кратно выросло число вакансий для крановщиков, которым за год в 2,8 раза (+175%) чаще предлагали обучение профессии за счет работодателя. При этом начинающие специалисты после прохождения подготовки могут рассчитывать на среднюю зарплату в 97 620 рублей в месяц.
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
03:17 16.01.2025
 
Вакансий для специалистов без опыта в России стало больше на 22%

"Авито Работа": в России стало больше вакансий для специалистов без опыта

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вакансий для специалистов без опыта за год в России стало больше на 22% - такие сотрудники наиболее востребованы на складах и в производстве, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2024 году вакансий для них стало больше на 22% по сравнению с 2023 годом. Наибольшая доля вакансий для начинающих специалистов в 2024 году представлена в складской логистике - на этот сегмент пришлась десятая часть (9,48%) от общего числа вакансий без опыта. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта по сфере составляет 62 355 рублей в месяц при полной занятости", - выяснили аналитики.
На втором месте находится пищевая промышленность с долей вакансий для специалистов без опыта в 9,11%. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам 66 376 рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров сфера производства и сельского хозяйства - 7,93% от всех вакансий, не требующих опыта от кандидатов, приходится на этот сегмент. В среднем соискатели без опыта, планирующие работать в данных сферах деятельности, могут рассчитывать на 63 022 рубля в месяц за полный рабочий день.
Анализ вакансий за 2024 год показывает, что работодатели стали активнее привлекать соискателей без опыта за счет корпоративных бонусов и льгот. Значительно чаще начинающим специалистам стали предлагать ДМС - по сравнению с 2023 годом вакансий с упоминанием возможности страхования стало больше на 56%. Также увеличилось количество объявлений, в которых сотрудникам предлагали зоны отдыха (+19%) и компенсацию питания (+12%).
Работодатели все чаще создают возможности для внутреннего обучения сотрудников всем необходимым навыкам. Количество вакансий, в которых говорится о переобучении, в 2024 году утроилось (+206%) по сравнению с 2023 годом.
Особенно заметен этот тренд в сегменте дефицитных рабочих профессий: например, кратно выросло число вакансий для крановщиков, которым за год в 2,8 раза (+175%) чаще предлагали обучение профессии за счет работодателя. При этом начинающие специалисты после прохождения подготовки могут рассчитывать на среднюю зарплату в 97 620 рублей в месяц.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
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