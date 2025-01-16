https://1prime.ru/20250116/vklady-854226590.html

Экономист раскрыл, насколько реальны разговоры о заморозке вкладов

Экономист раскрыл, насколько реальны разговоры о заморозке вкладов - 16.01.2025, ПРАЙМ

Экономист раскрыл, насколько реальны разговоры о заморозке вкладов

Слухи и вбросы о возможной заморозке вкладов не имеют под собой никакого основания - российская экономика достаточно устойчива к любым шокам. Эту дезинформацию... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T02:02+0300

2025-01-16T02:02+0300

2025-01-16T02:02+0300

финансы

сша

великобритания

андрей лобода

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Слухи и вбросы о возможной заморозке вкладов не имеют под собой никакого основания - российская экономика достаточно устойчива к любым шокам. Эту дезинформацию старательно пиарят идеологические противники России, заявил агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода."Сразу после победы Владимира Путина на выборах в марте прошлого года геоэкономические и идеологические оппоненты России, по моим наблюдениям, стали раскручивать через цифровые каналы вне российской юрисдикции фейки о девальвации, денежной реформе и т.п.", - отметил он.Первоисточником очередного вброса о заморозке вкладов являются зарубежные соцсети, такие как Telegram и Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России).Если первая волна раскрутки темы о заморозке вкладов прошла практически незаметно, то вторая волна о судьбе депозитов физлиц была запущена этой осенью и начала набирать обороты.При тщательном мониторинге телеграм-каналов можно увидеть ангажированность и платное опубликование нативных постов в русскоязычных сетках, явно симпатизирующих США и Великобритании.В России более 50% населения закредитованно. Любые инсинуации по темам, связанным с государственными финансами и доходами граждан, являются очень чувствительными для широких слоев населения.Задачи по дестабилизации экономической, социальной и политической ситуации провалилась. Но, к сожалению, неквалифицированные пиарщики подхватили эту тему как инфоповод и стали использовать от имени крупных участников рынка."Коммуникационный пиар-хайп в данном случае был неуместен, поскольку недальновидные пиарщики не осознают, что нагнетание этой темы в формате аналитики слухов только играет на руку дестабилизации информационного фона и экономической и политической ситуации в стране", - указал Лобода.Следует заверить, что никакой заморозки вкладов не будет, финансовая система сегодня демонстрирует устойчивость к шокам на фоне относительного профицита бюджета и экономического роста, добавил он. Банковские депозиты до начала весны будут, пожалуй, самым привлекательным инструментом для сбережения и приумножения средств на фоне высокой инфляции, отметил экономист. А также высокодоходные инструменты интересны ЦФА и инвестиции в промышленный майнинг, заключил экономист.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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финансы, сша, великобритания, андрей лобода, владимир путин, bitriver