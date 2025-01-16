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Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - 16.01.2025, ПРАЙМ

Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Москва ждет, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке его контактов с президентом России... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T19:03+0300

2025-01-16T19:03+0300

2025-01-16T19:35+0300

москва

вашингтон

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Москва ждет, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке его контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", — сказал он, комментируя сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа.По словам Ушакова, Москва и Вашингтон пока не контактируют по вопросу подготовки встречи."Пока нет. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", — сказал Ушаков.Помощник президента РФ также отметил, что вначале нужно "договариваться по самым крупным вопросам", а потом придет черед практических. Он подчеркнул, что Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам Путина и Трампа и конструктивно на них ответить.Ушаков считает, что и Путин, и Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило, первым телефонный звонок совершает приходящий во власть лидер.

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москва

вашингтон

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москва, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков