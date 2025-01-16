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Россияне в декабре вложили в ВТБ рекордные 895 миллиардов рублей

Россияне в декабре вложили в ВТБ рекордные 895 миллиардов рублей - 16.01.2025, ПРАЙМ

Россияне в декабре вложили в ВТБ рекордные 895 миллиардов рублей

Объем средств физлиц в ВТБ в декабре 2024 года вырос на рекордные 895 миллиардов рублей, или на 9,2% по сравнению с ноябрем, а по сравнению с аналогичным... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T09:04+0300

2025-01-16T09:04+0300

2025-01-16T10:25+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем средств физлиц в ВТБ в декабре 2024 года вырос на рекордные 895 миллиардов рублей, или на 9,2% по сравнению с ноябрем, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - в 1,5 раза, сообщила пресс-служба банка. "Декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения для ВТБ. Портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 миллиардов рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года – в полтора раза", - говорится в сообщении пресс-службы. При этом банк отметил, что "портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ" в 2024 году вырос на 54% и достиг 10,6 триллиона рублей. Портфель рублевых сбережений в кредитной организации по итогам 2024 года вырос почти на 60% и составил 9,9 триллиона рублей. "В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста", - прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, в наступившем году спрос на накопительные продукты сохранится "на столь же высоком уровне". Банк напомнил, что в 2025 году планирует увеличить портфель сбережений физлиц до 13,3 триллиона рублей. При этом 12,5 триллиона из них составят пассивы в национальной валюте.

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россия, втб, банки