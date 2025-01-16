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Всемирный банк сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2025 году

Всемирный банк сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2025 году - 16.01.2025, ПРАЙМ

Всемирный банк сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2025 году

Всемирный банк (ВБ) сохранил оценку роста мировой экономики в следующем году на уровне 2,7%, следует из доклада организации. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T21:52+0300

2025-01-16T21:52+0300

2025-01-16T21:52+0300

экономика

мировая экономика

всемирный банк

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) сохранил оценку роста мировой экономики в следующем году на уровне 2,7%, следует из доклада организации. ВБ также оценивает рост мирового ВВП по итогам 2024 года на уровне 2,7%, что на 0,1 процентного пункта выше июньского прогноза. В 2026 году показатель также оценивается в 2,7%. "Глобальный рост, согласно оценкам, стабилизировался на уровне 2,7% в прошлом году и сохранится на этом уровне в 2025-2026 годах. Тем не менее, этот прогноз предполагает, что глобальный рост будет на 0,4 процентного пункта ниже среднего показателя 2010-2019 годов, а объем производства будет по-прежнему отставать от траектории, существовавшей до пандемии", - говорится в сообщении. Рост ВВП США в прошлом году ВБ оценивает на уровне 2,8%, что на 0,3 процентного пункта выше предыдущих ожиданий. Прогноз увеличения американской экономики на текущий год также был улучшен - на 0,5 процентного пункта, до 2,3%. В 2026 году ожидается рост на 2% против прогноза в 1,8% в июне. Оценка роста ВВП еврозоны в 2024 года осталась на уровне 0,7%. При этом ожидания на 2025 год были ухудшены на 0,4 процентного пункта - до 1%. В следующем году экономика стран валютного блока увеличится на 1,2%, а не на 1,3% как прогнозировалось ранее. Кроме того, китайская экономика в прошлом году, согласно оценкам ВБ, выросла на 4,9% - это на 0,1 процентного пункта выше июньского прогноза. Ожидания роста ВВП Китая на 2025 были также улучшены - до 4,5%. В следующем году рост по-прежнему оценивается организацией на уровне 4%.

https://1prime.ru/20250116/prognoz-854265004.html

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мировая экономика, всемирный банк, ввп