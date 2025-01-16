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Путин поручил ввести налоговый вычет за долгосрочное страхование жизни

Путин поручил ввести налоговый вычет за долгосрочное страхование жизни - 16.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил ввести налоговый вычет за долгосрочное страхование жизни

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и ЦБ РФ до 15 июля законодательно обеспечить возможность применения налогового вычета по НДФЛ в отношении... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:26+0300

2025-01-16T17:26+0300

2025-01-16T17:37+0300

россия

владимир путин

ндфл

страхование жизни

налоговый вычет

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и ЦБ РФ до 15 июля законодательно обеспечить возможность применения налогового вычета по НДФЛ в отношении взносов на долгосрочное страхование жизни. Соответствующие поручение опубликовано в перечне поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!". Документ размещен на сайте Кремля.Отмечается, что вычет будет применяться в отношении уплаченных физлицами сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений. Срок исполнения поручения — 15 июля 2025 года.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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россия, владимир путин, ндфл, страхование жизни, налоговый вычет