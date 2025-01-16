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Япония открыла независимое представительство при НАТО

Япония открыла независимое представительство при НАТО - 16.01.2025, ПРАЙМ

Япония открыла независимое представительство при НАТО

Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:46+0300

2025-01-16T14:46+0300

2025-01-16T14:46+0300

политика

япония

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ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД. "Представительство правительства Японии при НАТО открылось 15 января как отдельная миссия, независимая от посольства Японии в Бельгии. Наша страна и НАТО являются партнерами, разделяющими основные ценности и стратегические интересы. Отношения Японии и НАТО в последние годы развиваются в конкретном направлении в условиях, когда становится очевидным нераздельность безопасности европейской и Атлантической и Индо-Тихоокеанского региона. Открытие представительства послужит еще большему развитию этого сотрудничества и внесет большой вклад в укрепление и развитие отношений Японии и НАТО", - говорится в сообщении. Также внешнеполитическое ведомство Японии сообщило о том, что в четверг в Токио состоялся 18-й раунд консультаций на высоком уровне между помощником генерального секретаря НАТО Борисом Руге и парламентским замминистра иностранных дел Такэхиро Фунакоси, в ходе которого стороны подтвердили намерения укреплять отношения, а также обсудили ситуацию в Восточной Азии и Европе.

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япония, нато, бельгия