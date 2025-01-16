https://1prime.ru/20250116/yaponiya-854249057.html
Япония открыла независимое представительство при НАТО
Япония открыла независимое представительство при НАТО - 16.01.2025, ПРАЙМ
Япония открыла независимое представительство при НАТО
Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:46+0300
2025-01-16T14:46+0300
2025-01-16T14:46+0300
политика
япония
нато
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД. "Представительство правительства Японии при НАТО открылось 15 января как отдельная миссия, независимая от посольства Японии в Бельгии. Наша страна и НАТО являются партнерами, разделяющими основные ценности и стратегические интересы. Отношения Японии и НАТО в последние годы развиваются в конкретном направлении в условиях, когда становится очевидным нераздельность безопасности европейской и Атлантической и Индо-Тихоокеанского региона. Открытие представительства послужит еще большему развитию этого сотрудничества и внесет большой вклад в укрепление и развитие отношений Японии и НАТО", - говорится в сообщении. Также внешнеполитическое ведомство Японии сообщило о том, что в четверг в Токио состоялся 18-й раунд консультаций на высоком уровне между помощником генерального секретаря НАТО Борисом Руге и парламентским замминистра иностранных дел Такэхиро Фунакоси, в ходе которого стороны подтвердили намерения укреплять отношения, а также обсудили ситуацию в Восточной Азии и Европе.
https://1prime.ru/20240725/ucheniya-850436928.html
япония
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, нато, бельгия
Политика, ЯПОНИЯ, НАТО, БЕЛЬГИЯ
Япония открыла независимое представительство при НАТО
МИД Японии сообщил об открытии независимого представительство при НАТО
ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД.
"Представительство правительства Японии при НАТО открылось 15 января как отдельная миссия, независимая от посольства Японии в Бельгии. Наша страна и НАТО являются партнерами, разделяющими основные ценности и стратегические интересы. Отношения Японии и НАТО в последние годы развиваются в конкретном направлении в условиях, когда становится очевидным нераздельность безопасности европейской и Атлантической и Индо-Тихоокеанского региона. Открытие представительства послужит еще большему развитию этого сотрудничества и внесет большой вклад в укрепление и развитие отношений Японии и НАТО", - говорится в сообщении.
Также внешнеполитическое ведомство Японии сообщило о том, что в четверг в Токио состоялся 18-й раунд консультаций на высоком уровне между помощником генерального секретаря НАТО Борисом Руге и парламентским замминистра иностранных дел Такэхиро Фунакоси, в ходе которого стороны подтвердили намерения укреплять отношения, а также обсудили ситуацию в Восточной Азии и Европе.
Патрушев заявил о кратном увеличении числа учений ВМС Японии с НАТО и США