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Япония открыла независимое представительство при НАТО - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Япония открыла независимое представительство при НАТО
Япония открыла независимое представительство при НАТО - 16.01.2025, ПРАЙМ
Япония открыла независимое представительство при НАТО
Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:46+0300
2025-01-16T14:46+0300
политика
япония
нато
бельгия
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ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД. "Представительство правительства Японии при НАТО открылось 15 января как отдельная миссия, независимая от посольства Японии в Бельгии. Наша страна и НАТО являются партнерами, разделяющими основные ценности и стратегические интересы. Отношения Японии и НАТО в последние годы развиваются в конкретном направлении в условиях, когда становится очевидным нераздельность безопасности европейской и Атлантической и Индо-Тихоокеанского региона. Открытие представительства послужит еще большему развитию этого сотрудничества и внесет большой вклад в укрепление и развитие отношений Японии и НАТО", - говорится в сообщении. Также внешнеполитическое ведомство Японии сообщило о том, что в четверг в Токио состоялся 18-й раунд консультаций на высоком уровне между помощником генерального секретаря НАТО Борисом Руге и парламентским замминистра иностранных дел Такэхиро Фунакоси, в ходе которого стороны подтвердили намерения укреплять отношения, а также обсудили ситуацию в Восточной Азии и Европе.
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япония, нато, бельгия
Политика, ЯПОНИЯ, НАТО, БЕЛЬГИЯ
14:46 16.01.2025
 
Япония открыла независимое представительство при НАТО

МИД Японии сообщил об открытии независимого представительство при НАТО

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщил японский МИД.
"Представительство правительства Японии при НАТО открылось 15 января как отдельная миссия, независимая от посольства Японии в Бельгии. Наша страна и НАТО являются партнерами, разделяющими основные ценности и стратегические интересы. Отношения Японии и НАТО в последние годы развиваются в конкретном направлении в условиях, когда становится очевидным нераздельность безопасности европейской и Атлантической и Индо-Тихоокеанского региона. Открытие представительства послужит еще большему развитию этого сотрудничества и внесет большой вклад в укрепление и развитие отношений Японии и НАТО", - говорится в сообщении.
Также внешнеполитическое ведомство Японии сообщило о том, что в четверг в Токио состоялся 18-й раунд консультаций на высоком уровне между помощником генерального секретаря НАТО Борисом Руге и парламентским замминистра иностранных дел Такэхиро Фунакоси, в ходе которого стороны подтвердили намерения укреплять отношения, а также обсудили ситуацию в Восточной Азии и Европе.
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