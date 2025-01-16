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Бывшего директора ООО "Десятый подшипниковый завод" задержали за хищение

Бывшего директора ООО "Десятый подшипниковый завод" задержали за хищение - 16.01.2025, ПРАЙМ

Бывшего директора ООО "Десятый подшипниковый завод" задержали за хищение

Бывший директор ООО "Десятый подшипниковый завод" Николай Борисов был задержан по подозрению в хищении 800 миллионов рублей по гособоронзаказу. Об этом... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:45+0300

2025-01-16T12:45+0300

2025-01-16T12:45+0300

россия

суд

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Бывший директор ООО "Десятый подшипниковый завод" Николай Борисов был задержан по подозрению в хищении 800 миллионов рублей по гособоронзаказу. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николая Борисова. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", — отмечается в сообщении ведомства.Кроме того, сообщается, что в 2021 году завод заключил более 70 контрактов на поставку своей продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году Борисов украл не менее 800 миллионов рублей путем завышения цен и подделки документов. ООО "Десятый подшипниковый завод" специализируется на производстве подшипников и автокомпонентов и находится в Ростове-на-Дону. Его продукция используется в различных отраслях промышленности, таких как автомобильная, сельскохозяйственная, электротехническая и металлургическая. Борисов находится в настоящее время под арестом.

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россия, суд