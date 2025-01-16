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Захарова ответила на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку" - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова ответила на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку"
Захарова ответила на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку" - 16.01.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку"
ЕС старается игнорировать удары киевского режима по "Турецкому потоку", ограничиваясь невнятными рассуждениями. Такое мнение выразила официальный представитель... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:39+0300
2025-01-16T13:39+0300
политика
россия
мид
мария захарова
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. ЕС старается игнорировать удары киевского режима по "Турецкому потоку", ограничиваясь невнятными рассуждениями. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Брюссель ограничивается невнятными рассуждениями, что любые атаки на объекты энергосистемы, конечно, вызывают у него озабоченность. Якобы Киев, киевский режим, Европейский Союз ни о чем таком не информировал. И вообще это не удары по, так сказать, энергетике, это что-то другое", — ответила дипломат на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку".Она отметила, что есть определенная часть ЕС, которая согласна на такие атаки, действуя против своих собственных граждан. Остальная часть ЕС, по словам Захаровой, просто не знает о происходящем.Ранее Минобороны России сообщило о попытке атаки киевского режима компрессорной станции "Турецкого потока" под Анапой. Киев использовал девять беспилотников в попытке прекратить поставки газа в европейские страны, но все беспилотники были сбиты. Станция продолжает работать в нормальном режиме, и поставки газа не прерывались.
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россия, мид, мария захарова, газопровод "турецкий поток"
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, Газопровод "Турецкий поток"
13:39 16.01.2025
 
Захарова ответила на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку"

ЕС по поводу ударов по "Турецкому потоку" ограничивается невнятными рассуждениями

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. ЕС старается игнорировать удары киевского режима по "Турецкому потоку", ограничиваясь невнятными рассуждениями. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Брюссель ограничивается невнятными рассуждениями, что любые атаки на объекты энергосистемы, конечно, вызывают у него озабоченность. Якобы Киев, киевский режим, Европейский Союз ни о чем таком не информировал. И вообще это не удары по, так сказать, энергетике, это что-то другое", — ответила дипломат на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку".
Она отметила, что есть определенная часть ЕС, которая согласна на такие атаки, действуя против своих собственных граждан. Остальная часть ЕС, по словам Захаровой, просто не знает о происходящем.
Ранее Минобороны России сообщило о попытке атаки киевского режима компрессорной станции "Турецкого потока" под Анапой. Киев использовал девять беспилотников в попытке прекратить поставки газа в европейские страны, но все беспилотники были сбиты. Станция продолжает работать в нормальном режиме, и поставки газа не прерывались.
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ПолитикаРОССИЯМИДМария ЗахароваГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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