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Болгария усилила защиту "Балканского потока"

Болгария усилила защиту "Балканского потока" - 16.01.2025, ПРАЙМ

Болгария усилила защиту "Балканского потока"

Болгария после атаки ВСУ на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T20:43+0300

2025-01-16T20:43+0300

2025-01-16T20:43+0300

политика

болгария

ес

газопровод

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Болгария после атаки ВСУ на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов энергоинфраструктуры, заявили в местном агентстве национальной безопасности (ДАНС) порталу Euractiv. Отмечается, что были предприняты меры для мониторинга и усиления защиты важных объектов критической инфраструктуры, а также для противодействия деструктивным действиям. В ведомстве полагают, что газопровод и другие энергообъекты могут находиться под угрозой на фоне конфликта на Украине. В Болгарии рассчитывают, что Украина не будет намеренно атаковать инфраструктуру на территории ЕС, но может нападать на относящиеся к газопроводам объекты в России, заявил порталу бывший посол Болгарии в РФ Илиян Васильев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено. Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии - на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.

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болгария, ес, газопровод