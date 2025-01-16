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Болгария усилила защиту "Балканского потока" - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Болгария усилила защиту "Балканского потока"
Болгария усилила защиту "Балканского потока" - 16.01.2025, ПРАЙМ
Болгария усилила защиту "Балканского потока"
Болгария после атаки ВСУ на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T20:43+0300
2025-01-16T20:43+0300
политика
болгария
ес
газопровод
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Болгария после атаки ВСУ на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов энергоинфраструктуры, заявили в местном агентстве национальной безопасности (ДАНС) порталу Euractiv. Отмечается, что были предприняты меры для мониторинга и усиления защиты важных объектов критической инфраструктуры, а также для противодействия деструктивным действиям. В ведомстве полагают, что газопровод и другие энергообъекты могут находиться под угрозой на фоне конфликта на Украине. В Болгарии рассчитывают, что Украина не будет намеренно атаковать инфраструктуру на территории ЕС, но может нападать на относящиеся к газопроводам объекты в России, заявил порталу бывший посол Болгарии в РФ Илиян Васильев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено. Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии - на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
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болгария, ес, газопровод
Политика, БОЛГАРИЯ, ЕС, газопровод
20:43 16.01.2025
 
Болгария усилила защиту "Балканского потока"

Болгария после атаки ВСУ на "Турецкий поток" усилила защиту "Балканского потока"

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Болгария после атаки ВСУ на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов энергоинфраструктуры, заявили в местном агентстве национальной безопасности (ДАНС) порталу Euractiv.
Отмечается, что были предприняты меры для мониторинга и усиления защиты важных объектов критической инфраструктуры, а также для противодействия деструктивным действиям.
В ведомстве полагают, что газопровод и другие энергообъекты могут находиться под угрозой на фоне конфликта на Украине. В Болгарии рассчитывают, что Украина не будет намеренно атаковать инфраструктуру на территории ЕС, но может нападать на относящиеся к газопроводам объекты в России, заявил порталу бывший посол Болгарии в РФ Илиян Васильев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии - на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Захарова ответила на реакцию ЕС на атаки по "Турецкому потоку"
13:39
 
ПолитикаБОЛГАРИЯЕСгазопровод
 
 
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