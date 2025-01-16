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В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа

В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа

Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией, которая сложилась с транзитом российских энергоресурсов, в Братиславе считают, что могут возникнуть проблемы и с... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T07:27+0300

2025-01-16T07:27+0300

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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией, которая сложилась с транзитом российских энергоресурсов, в Братиславе считают, что могут возникнуть проблемы и с транзитом нефти, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. "Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги", - сказал Данко. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

https://1prime.ru/20240731/tranzit-850579460.html

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