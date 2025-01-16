https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854240520.html
"Нет никаких шансов". Зеленский сделал странное предупреждение Европе
"Нет никаких шансов". Зеленский сделал странное предупреждение Европе - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Нет никаких шансов". Зеленский сделал странное предупреждение Европе
Европа не сможет противостоять России без помощи украинской армии в случае конфликта. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир зеленский, его... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:52+0300
2025-01-16T10:52+0300
2025-01-16T10:52+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Европа не сможет противостоять России без помощи украинской армии в случае конфликта. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир зеленский, его цитирует польское издание Onet."Без украинских вооруженных сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России", — заявил Зеленский.Он подчеркнул, что Европа – это цивилизация, не знакомая с войной.В то же время, на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией. Российское руководство заявляет, что Россия не представляет угрозы для стран альянса, однако не игнорирует действия, потенциально опасные для своих интересов. В последние годы Россия также выражает обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих западных границ и называет это "сдерживанием российской агрессии".
https://1prime.ru/20250115/zelenskiy-854215670.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Нет никаких шансов". Зеленский сделал странное предупреждение Европе
Зеленский заявил, что Европа без украинской армии не справится с Россией
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ.
Европа не сможет противостоять России без помощи украинской армии в случае конфликта. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир зеленский, его цитирует польское издание Onet
.
"Без украинских вооруженных сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Европа – это цивилизация, не знакомая с войной.
В то же время, на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией. Российское руководство заявляет, что Россия не представляет угрозы для стран альянса, однако не игнорирует действия, потенциально опасные для своих интересов. В последние годы Россия также выражает обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих западных границ и называет это "сдерживанием российской агрессии".
"Не бросайся камнями". В сети набросились на Зеленского после его жалоб