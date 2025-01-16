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Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, заявил Зеленский - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, заявил Зеленский
Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, заявил Зеленский - 16.01.2025, ПРАЙМ
Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, заявил Зеленский
Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта и считает, что это не в ее интересах, заявил глава киевского режима Владимир... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:40+0300
2025-01-16T14:40+0300
политика
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта и считает, что это не в ее интересах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах",— отметил он в беседе с польскими СМИ.Ранее советник Зеленского Сергей Лещенков уже признал, что переговоры неизбежны.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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украина, россия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский
14:40 16.01.2025
 
Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, заявил Зеленский

Зеленский: Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении огня

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта и считает, что это не в ее интересах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах",— отметил он в беседе с польскими СМИ.
Ранее советник Зеленского Сергей Лещенков уже признал, что переговоры неизбежны.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
"Нет никаких шансов". Зеленский сделал странное предупреждение Европе
10:52
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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