https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854249821.html

"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу

"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу

Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:59+0300

2025-01-16T14:59+0300

2025-01-16T14:59+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet."Пусть <…> занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента", — цитирует издание бывшего министра иностранных дел Польши Матеуша Моравецкого.По его словам, выборы в стране должны быть делом самих польских граждан, а не вмешательством со стороны иностранного лидера.Партия "Право и справедливость" выразила недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского от партии "Гражданская платформа". В прошлом году также сообщалось о конфликте между Зеленским и бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854248796.html

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украина, владимир зеленский