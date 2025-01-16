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"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу
Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:59+0300
2025-01-16T14:59+0300
2025-01-16T14:59+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet."Пусть <…> занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента", — цитирует издание бывшего министра иностранных дел Польши Матеуша Моравецкого.По его словам, выборы в стране должны быть делом самих польских граждан, а не вмешательством со стороны иностранного лидера.Партия "Право и справедливость" выразила недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского от партии "Гражданская платформа". В прошлом году также сообщалось о конфликте между Зеленским и бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854248796.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу
Onet: Зеленского в Польше обвинили во вмешательстве в президентские выборы
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ.
Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet
.
"Пусть <…> занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента", — цитирует издание бывшего министра иностранных дел Польши Матеуша Моравецкого.
По его словам, выборы в стране должны быть делом самих польских граждан, а не вмешательством со стороны иностранного лидера.
Партия "Право и справедливость" выразила недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского от партии "Гражданская платформа". В прошлом году также сообщалось о конфликте между Зеленским и бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
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