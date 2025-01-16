Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854249821.html
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу
Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:59+0300
2025-01-16T14:59+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet."Пусть &lt;…&gt; занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента", — цитирует издание бывшего министра иностранных дел Польши Матеуша Моравецкого.По его словам, выборы в стране должны быть делом самих польских граждан, а не вмешательством со стороны иностранного лидера.Партия "Право и справедливость" выразила недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского от партии "Гражданская платформа". В прошлом году также сообщалось о конфликте между Зеленским и бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854248796.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_a32175eafdb54011b9ecc158cf0d8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:59 16.01.2025
 
"Мы сами выберем". Зеленский устроил скандал во время визита в Польшу

Onet: Зеленского в Польше обвинили во вмешательстве в президентские выборы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Оппозиция в Польше обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает польское издание Onet.
"Пусть <…> занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента", — цитирует издание бывшего министра иностранных дел Польши Матеуша Моравецкого.
По его словам, выборы в стране должны быть делом самих польских граждан, а не вмешательством со стороны иностранного лидера.
Партия "Право и справедливость" выразила недовольство Зеленским, обвинив его в поддержке оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского от партии "Гражданская платформа". В прошлом году также сообщалось о конфликте между Зеленским и бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, заявил Зеленский
14:40
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала