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Зеленский сделал тяжелое признание о вступлении Украины в НАТО
Зеленский сделал тяжелое признание о вступлении Украины в НАТО - 16.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал тяжелое признание о вступлении Украины в НАТО
Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия не поддерживают вступление Украины в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:54+0300
2025-01-16T17:54+0300
2025-01-16T17:54+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия не поддерживают вступление Украины в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве."Соединенные штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия: они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО... Эти четыре страны, которые по разным причинам пока что не видят Украину в НАТО", — сказал он.Зеленский выразил свою поддержку для стремления Украины к полноправному членству в Европейском союзе и НАТО в феврале 2019 года.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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украина, владимир зеленский, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский сделал тяжелое признание о вступлении Украины в НАТО
Зеленский признал, что США, ФРГ, Словакия и Венгрия не хотят Украину в НАТО
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия не поддерживают вступление Украины в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Соединенные штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия: они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО... Эти четыре страны, которые по разным причинам пока что не видят Украину в НАТО", — сказал он.
Зеленский выразил свою поддержку для стремления Украины к полноправному членству в Европейском союзе и НАТО в феврале 2019 года.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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