https://1prime.ru/20250116/zhile-854255764.html
В "Дом.РФ" оценили рост цен на первичном рынке жилья
В "Дом.РФ" оценили рост цен на первичном рынке жилья - 16.01.2025, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" оценили рост цен на первичном рынке жилья
Цены на первичном рынке жилья России в 2024 году выросли на 9,2%, что меньше годовой инфляции, которая, по подсчетам Росстата, составила 9,52%, сообщается в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья России в 2024 году выросли на 9,2%, что меньше годовой инфляции, которая, по подсчетам Росстата, составила 9,52%, сообщается в материалах госкомпании "Дом.РФ". "Жилье в новостройках класса "типовой/комфорт" подорожали на 9,2%, "бизнес/элитный" – на 9,4%. Темп роста цен замедляется третий год подряд. В 2023 году первичка подорожала на 12%, в 2022 году – на 17,5%, в 2021 году – на 20,5%", – прокомментировала компания данные в своем телеграм-канале. Как указывается в сообщении, в прошлом году рост стоимости жилья в новостройках наблюдался в 69 из 70 регионов, по которым считается индекс цен "Дом.PФ". Цены снизились только в Хакасии – на 0,8%. "Среди топ-10 регионов по объему строящегося жилья новостройки больше всего подорожали: в Свердловской области (+15%), в Ленинградской области (+13%), в Ростовской области (+12%), в Санкт-Петербурге (+12%). В Москве цены на строящееся жилье выросли на 8,5%, при этом во втором полугодии практически не изменились (+0,7% за июнь-декабрь)", – добавляется в нем. Таким образом, в 2024 году цены на новостройки в реальном выражении (с поправкой на инфляцию 9,52%) изменились незначительно, делают вывод аналитики компании. По их прогнозу, в 2025 году стоимость жилья на первичном рынке продолжит расти также – на уровне инфляции.
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россия, дом.рф, недвижимость
РОССИЯ, Дом.РФ, Недвижимость
В "Дом.РФ" оценили рост цен на первичном рынке жилья
"Дом.РФ": цены на первичном рынке жилья в 2024 году выросли меньше инфляции
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья России в 2024 году выросли на 9,2%, что меньше годовой инфляции, которая, по подсчетам Росстата, составила 9,52%, сообщается в материалах госкомпании "Дом.РФ".
"Жилье в новостройках класса "типовой/комфорт" подорожали на 9,2%, "бизнес/элитный" – на 9,4%. Темп роста цен замедляется третий год подряд. В 2023 году первичка подорожала на 12%, в 2022 году – на 17,5%, в 2021 году – на 20,5%", – прокомментировала компания данные в своем телеграм-канале.
Как указывается в сообщении, в прошлом году рост стоимости жилья в новостройках наблюдался в 69 из 70 регионов, по которым считается индекс цен "Дом.PФ". Цены снизились только в Хакасии – на 0,8%.
"Среди топ-10 регионов по объему строящегося жилья новостройки больше всего подорожали: в Свердловской области (+15%), в Ленинградской области (+13%), в Ростовской области (+12%), в Санкт-Петербурге (+12%). В Москве цены на строящееся жилье выросли на 8,5%, при этом во втором полугодии практически не изменились (+0,7% за июнь-декабрь)", – добавляется в нем.
Таким образом, в 2024 году цены на новостройки в реальном выражении (с поправкой на инфляцию 9,52%) изменились незначительно, делают вывод аналитики компании. По их прогнозу, в 2025 году стоимость жилья на первичном рынке продолжит расти также – на уровне инфляции.
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