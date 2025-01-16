https://1prime.ru/20250116/zhile-854255764.html

В "Дом.РФ" оценили рост цен на первичном рынке жилья

В "Дом.РФ" оценили рост цен на первичном рынке жилья - 16.01.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" оценили рост цен на первичном рынке жилья

Цены на первичном рынке жилья России в 2024 году выросли на 9,2%, что меньше годовой инфляции, которая, по подсчетам Росстата, составила 9,52%, сообщается в... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T16:36+0300

2025-01-16T16:36+0300

2025-01-16T16:36+0300

россия

дом.рф

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья России в 2024 году выросли на 9,2%, что меньше годовой инфляции, которая, по подсчетам Росстата, составила 9,52%, сообщается в материалах госкомпании "Дом.РФ". "Жилье в новостройках класса "типовой/комфорт" подорожали на 9,2%, "бизнес/элитный" – на 9,4%. Темп роста цен замедляется третий год подряд. В 2023 году первичка подорожала на 12%, в 2022 году – на 17,5%, в 2021 году – на 20,5%", – прокомментировала компания данные в своем телеграм-канале. Как указывается в сообщении, в прошлом году рост стоимости жилья в новостройках наблюдался в 69 из 70 регионов, по которым считается индекс цен "Дом.PФ". Цены снизились только в Хакасии – на 0,8%. "Среди топ-10 регионов по объему строящегося жилья новостройки больше всего подорожали: в Свердловской области (+15%), в Ленинградской области (+13%), в Ростовской области (+12%), в Санкт-Петербурге (+12%). В Москве цены на строящееся жилье выросли на 8,5%, при этом во втором полугодии практически не изменились (+0,7% за июнь-декабрь)", – добавляется в нем. Таким образом, в 2024 году цены на новостройки в реальном выражении (с поправкой на инфляцию 9,52%) изменились незначительно, делают вывод аналитики компании. По их прогнозу, в 2025 году стоимость жилья на первичном рынке продолжит расти также – на уровне инфляции.

https://1prime.ru/20250116/rassrochka-854242356.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дом.рф, недвижимость