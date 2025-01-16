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Стоимость золота перешла к умеренному росту

Стоимость золота перешла к умеренному росту - 16.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота перешла к умеренному росту

Стоимость золота в четверг утром растет умеренными темпами после публикации данных по потребительским ценам в США, а также выхода комментариев Федеральной... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T09:27+0300

2025-01-16T09:27+0300

2025-01-16T09:27+0300

экономика

золото

стоимость

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет умеренными темпами после публикации данных по потребительским ценам в США, а также выхода комментариев Федеральной резервной системы относительно экономического состояния страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,92 доллара, или на 0,25%, до 2 724,72 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,12%, до 31,57 доллара за унцию. В среду были обнародованы данные по годовой инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам декабря ускорилась до 2,9% с 2,7% в ноябре, свидетельствует пресс-релиз министерства труда США. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Кроме того, в этот же день инвесторы обратили внимание на выход "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в США. Из опубликованного документа следует, что экономическая активность в США в ноябре-декабре умеренно выросла, перспективы на 2025 год преимущественно оцениваются оптимистично. Уровень занятости в целом в США увеличился. Рост числа рабочих мест продолжился в нескольких отраслях сферы услуг, в частности, в здравоохранении, отметил регулятор. Комментарии Федеральной резервной системы относительно экономического состояния страны и статистические показатели могут отражаться на динамике курса доллара, который в свою очередь регулирует спрос на золото держателей иностранных валют.

https://1prime.ru/20250115/zoloto-854227253.html

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золото, стоимость