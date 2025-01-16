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Цена на золото поднялась выше 2750 долларов за тройскую унцию
Цена на золото поднялась выше 2750 долларов за тройскую унцию - 16.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото поднялась выше 2750 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота растет более чем на 1%, впервые с ноября прошлого года превысила 2 750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:38+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1%, впервые с ноября прошлого года превысила 2 750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,09 доллара, или на 1,18%, до 2 749,89 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель впервые с 6 ноября 2024 года превышал 2 750 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,73%, до 31,762 доллара за унцию.В четверг трейдеры оценивают данные по США. Объем розничных продаж в стране в декабре увеличился на 0,4% к ноябрю, в то время как аналитики ждали роста показателя на 0,6%.Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло сильнее прогноза - на 14 тысяч, до 217 тысяч.
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биржевые торги, comex, биржевые цены на золото
Экономика, биржевые торги, Comex, биржевые цены на золото
Цена на золото поднялась выше 2750 долларов за тройскую унцию
Цена на золото поднялась выше $2750 за тройскую унцию впервые с 6 ноября 2024 г
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1%, впервые с ноября прошлого года превысила 2 750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,09 доллара, или на 1,18%, до 2 749,89 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель впервые с 6 ноября 2024 года превышал 2 750 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,73%, до 31,762 доллара за унцию.
В четверг трейдеры оценивают данные по США. Объем розничных продаж в стране в декабре увеличился на 0,4% к ноябрю, в то время как аналитики ждали роста показателя на 0,6%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло сильнее прогноза - на 14 тысяч, до 217 тысяч.
Рынок золота на Мосбирже вырос в 2024 году на 47 процентов