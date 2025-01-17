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В ЕC раскрыли судьбу российских активов при утрате силы санкций - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕC раскрыли судьбу российских активов при утрате силы санкций
В ЕC раскрыли судьбу российских активов при утрате силы санкций - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ЕC раскрыли судьбу российских активов при утрате силы санкций
В Евросоюзе признают, что Россия может быстро получить обратно замороженные активы, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear, в случае утраты силы... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:33+0300
2025-01-17T09:33+0300
россия
ес
санкции против рф
замороженные российские активы
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В Евросоюзе признают, что Россия может быстро получить обратно замороженные активы, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear, в случае утраты силы санкций против Москвы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа 20 января. "В случае прекращения действия санкций... "деньги окажутся в России на следующий день", так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать", - говорится в публикации издания. Отмечается, что в случае утраты силы санкций прекратится также действие торговых и секторальных ограничений в отношении РФ, касающихся, в частности, поставок нефти. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, ес, санкции против рф, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, замороженные российские активы
09:33 17.01.2025
 
В ЕC раскрыли судьбу российских активов при утрате силы санкций

FT: В ЕC считают, что Россия при утрате силы санкций быстро вернет свои активы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В Евросоюзе признают, что Россия может быстро получить обратно замороженные активы, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear, в случае утраты силы санкций против Москвы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа 20 января.
"В случае прекращения действия санкций... "деньги окажутся в России на следующий день", так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что в случае утраты силы санкций прекратится также действие торговых и секторальных ограничений в отношении РФ, касающихся, в частности, поставок нефти.
Американский флаг, Вашингтон, США
СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине
14 января, 14:03
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
РОССИЯЕСсанкции против РФзамороженные российские активы
 
 
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