https://1prime.ru/20250117/alyuminiy-854283201.html

Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году

Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году - 17.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году

Экспорт российского алюминия в Индию может в течение года вырасти примерно в полтора раза, следует из прогноза для РИА Новости независимого промышленного... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:02+0300

2025-01-17T15:02+0300

2025-01-17T15:02+0300

россия

индия

алюминий

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Экспорт российского алюминия в Индию может в течение года вырасти примерно в полтора раза, следует из прогноза для РИА Новости независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова. В октябре объем импорта Индией алюминия и изделий из него из России выросли в 30,2 раза по сравнению с октябрем 2023 года, до более чем 5,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. "В наступившем году увеличение поставок может продолжиться, экспорт вырастет в среднем до 8-9 миллионов долларов месяц", - такой прогноз дал эксперт. Кроме того, Хазанов отметил, что рост экспорта алюминиевой продукции из России может быть связан как с расширением заказов со стороны промышленности и энергетики Индии, например, автомобилестроения, так и выгодными ценами на нее.

https://1prime.ru/20250115/alyuminiy-854216263.html

индия

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россия, индия, алюминий