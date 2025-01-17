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Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году
Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году - 17.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году
Экспорт российского алюминия в Индию может в течение года вырасти примерно в полтора раза, следует из прогноза для РИА Новости независимого промышленного... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:02+0300
2025-01-17T15:02+0300
россия
индия
алюминий
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Экспорт российского алюминия в Индию может в течение года вырасти примерно в полтора раза, следует из прогноза для РИА Новости независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова. В октябре объем импорта Индией алюминия и изделий из него из России выросли в 30,2 раза по сравнению с октябрем 2023 года, до более чем 5,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. "В наступившем году увеличение поставок может продолжиться, экспорт вырастет в среднем до 8-9 миллионов долларов месяц", - такой прогноз дал эксперт. Кроме того, Хазанов отметил, что рост экспорта алюминиевой продукции из России может быть связан как с расширением заказов со стороны промышленности и энергетики Индии, например, автомобилестроения, так и выгодными ценами на нее.
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россия, индия, алюминий
РОССИЯ, ИНДИЯ, алюминий
15:02 17.01.2025
 
Эксперт ожидает заметного роста экспорта алюминия из РФ в Индию в 2025 году

Эксперт ожидает роста экспорта алюминия из России в Индию в 1,5 раза в 2025 году

© fotolia.com / md3dАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© fotolia.com / md3d
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Экспорт российского алюминия в Индию может в течение года вырасти примерно в полтора раза, следует из прогноза для РИА Новости независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова.
В октябре объем импорта Индией алюминия и изделий из него из России выросли в 30,2 раза по сравнению с октябрем 2023 года, до более чем 5,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.
"В наступившем году увеличение поставок может продолжиться, экспорт вырастет в среднем до 8-9 миллионов долларов месяц", - такой прогноз дал эксперт.
Кроме того, Хазанов отметил, что рост экспорта алюминиевой продукции из России может быть связан как с расширением заказов со стороны промышленности и энергетики Индии, например, автомобилестроения, так и выгодными ценами на нее.
Русал - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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РОССИЯИНДИЯалюминий
 
 
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