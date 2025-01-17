https://1prime.ru/20250117/avtomobili-854293650.html

Названы самые популярные новые автомобили в России

Названы самые популярные новые автомобили в России - 17.01.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные новые автомобили в России

В декабре прошлого года спрос на новые авто в Российской Федерации повысился относительно декабря 2023-го на 40%, а предложение увеличилось на 52,9%. Средняя... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T19:41+0300

2025-01-17T19:41+0300

2025-01-17T19:43+0300

экономика

россия

популярность

https://cdnn.1prime.ru/img/83070/50/830705087_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_09c92540085cf334308d0d498c5060f4.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В декабре прошлого года спрос на новые авто в Российской Федерации повысился относительно декабря 2023-го на 40%, а предложение увеличилось на 52,9%. Средняя цена нового автомобиля составила 2,96 млн рублей. Об этом сообщили в сервисе "Авито Авто".Список самых популярных марок среди новых автомобилей, согласно данным "Авито Авто", возглавила Lada (ВАЗ). На эту отечественную марку пришлось 27,1% спроса. В топ-5 лидеров также вошли китайские Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). При этом по количеству объявлений, как отметили в "Авито Авто", лидером тоже стала Lada с долей в 13,9%.Самыми популярными моделями в прошлогоднем декабре стали Lada Granta (10% от спроса) и Lada Vesta (5,4%), кроссовер Haval Jolion (3,2%), внедорожник Lada Niva Legend (3,1%) и кроссовер "Москвич 3" (2,4%).

https://1prime.ru/20250116/tseny-854249288.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, популярность