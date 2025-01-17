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Названы самые популярные новые автомобили в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные новые автомобили в России
Названы самые популярные новые автомобили в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные новые автомобили в России
В декабре прошлого года спрос на новые авто в Российской Федерации повысился относительно декабря 2023-го на 40%, а предложение увеличилось на 52,9%. Средняя... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T19:41+0300
2025-01-17T19:43+0300
экономика
россия
популярность
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В декабре прошлого года спрос на новые авто в Российской Федерации повысился относительно декабря 2023-го на 40%, а предложение увеличилось на 52,9%. Средняя цена нового автомобиля составила 2,96 млн рублей. Об этом сообщили в сервисе "Авито Авто".Список самых популярных марок среди новых автомобилей, согласно данным "Авито Авто", возглавила Lada (ВАЗ). На эту отечественную марку пришлось 27,1% спроса. В топ-5 лидеров также вошли китайские Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). При этом по количеству объявлений, как отметили в "Авито Авто", лидером тоже стала Lada с долей в 13,9%.Самыми популярными моделями в прошлогоднем декабре стали Lada Granta (10% от спроса) и Lada Vesta (5,4%), кроссовер Haval Jolion (3,2%), внедорожник Lada Niva Legend (3,1%) и кроссовер "Москвич 3" (2,4%).
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россия, популярность
Экономика, РОССИЯ, Популярность
19:41 17.01.2025 (обновлено: 19:43 17.01.2025)
 
Названы самые популярные новые автомобили в России

Авито Авто: список самых популярных новых авто в РФ в декабре возглавила Lada

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В декабре прошлого года спрос на новые авто в Российской Федерации повысился относительно декабря 2023-го на 40%, а предложение увеличилось на 52,9%. Средняя цена нового автомобиля составила 2,96 млн рублей. Об этом сообщили в сервисе "Авито Авто".
Список самых популярных марок среди новых автомобилей, согласно данным "Авито Авто", возглавила Lada (ВАЗ). На эту отечественную марку пришлось 27,1% спроса. В топ-5 лидеров также вошли китайские Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). При этом по количеству объявлений, как отметили в "Авито Авто", лидером тоже стала Lada с долей в 13,9%.
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Самыми популярными моделями в прошлогоднем декабре стали Lada Granta (10% от спроса) и Lada Vesta (5,4%), кроссовер Haval Jolion (3,2%), внедорожник Lada Niva Legend (3,1%) и кроссовер "Москвич 3" (2,4%).
 
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