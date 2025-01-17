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В России подорожал единственный в стране седан Chery

В России подорожал единственный в стране седан Chery - 17.01.2025, ПРАЙМ

В России подорожал единственный в стране седан Chery

Конфигурации модели Chery Arrizo 8 остались без изменений, всего их четыре, однако теперь каждая из них подорожала на сто тысяч рублей. Информация о ценах на... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T16:53+0300

2025-01-17T16:53+0300

2025-01-17T16:53+0300

россия

авторынок рф

chery

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Конфигурации модели Chery Arrizo 8 остались без изменений, всего их четыре, однако теперь каждая из них подорожала на сто тысяч рублей. Информация о ценах на автомобили, выпущенные в 2025 году, пока не представлена: Chery продолжает предлагать модели предыдущего года, сообщает tarantas.news. До конца 2024 года стоимость седана Chery Arrizo 8 колебалась от 2,8 до 3,23 миллиона рублей. Однако в настоящее время цена на этот автомобиль стартует с 2,9 миллиона рублей и может достигать 3,33 миллиона рублей. Кроме того, согласно данным прайс-листа, компания Chery отменила одну из своих маркетинговых акций, которая ранее позволяла клиентам сэкономить дополнительные сто тысяч рублей.Седан Chery Arrizo 8 доступен в России с единственным вариантом двигателя – 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 275 Нм, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Такой автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за 9,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 километров в час.

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россия, авторынок рф, chery