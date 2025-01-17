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Крупные банки РФ повысили ставки по потребкредитам до 40 процентов годовых

Крупные банки РФ повысили ставки по потребкредитам до 40 процентов годовых - 17.01.2025, ПРАЙМ

Крупные банки РФ повысили ставки по потребкредитам до 40 процентов годовых

Максимальные ставки по потребительским кредитам в некоторых крупных банках России превышают 40% годовых, в большинстве случаев такая стоимость заемных денег... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:30+0300

2025-01-17T14:30+0300

2025-01-17T14:30+0300

россия

банки

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Максимальные ставки по потребительским кредитам в некоторых крупных банках России превышают 40% годовых, в большинстве случаев такая стоимость заемных денег касается небольших сумм - до 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив материалы кредитных организаций. "Сбер" с 16 января вслед за рынком поменял ставки по потребительским кредитам. Изменения связаны с высоким уровнем ключевой ставки Банка России и стоимостью фондирования. Минимальная ставка составит 26,9% от 1 миллиона рублей, для кредитов от 100 тысяч рублей – 38,2%, минимальная ставка для небольших сумм (до 100 тысяч рублей) - 28,9%, а максимальная - 44,9%", - сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. По данным сайта ВТБ, минимальная ставка по кредитам - 20,4% годовых, максимальная ставка по ссудам от 100 тысяч рублей достигает 38% годовых, а максимальная по кредитам до 100 тысяч - 58,2% годовых. На сайте Т-Банка указано, что процентные ставки по кредитам находятся в коридоре от 29,9% до 44,9% годовых. На портале Газпромбанка сообщается, что минимальная ставка - 34,4% годовых, максимальная достигает 41,1% годовых. Альфа-банк информирует на своем сайте, что максимальная ставка по кредиту вне зависимости от суммы составляет 36,7% годовых. У Россельхозбанка сказано, что минимальная ставка - 27% годовых, максимальная по кредитам до 300 тысяч рублей - 34,4% годовых. РИА Новости отправило запрос в кредитные организации.

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россия, банки