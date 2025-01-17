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СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией - 17.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией - 17.01.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией
Действующий американский президент Джо Байден, на днях завершающий свой срок на посту главы государства, посредством принятия антироссийских санкций значительно | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:13+0300
2025-01-17T14:34+0300
россия
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден, на днях завершающий свой срок на посту главы государства, посредством принятия антироссийских санкций значительно подпортил своему преемнику Дональду Трампу отношения с Москвой. Об этом пишет издание РБК, приводя данные экспертов."Вероятно, в администрации Байдена действительно подстраховываются, чтобы избежать возможных проблем, если Трамп захочет денонсировать указ Байдена", — говорится в статье.По данным газеты, основная проблема заключается в том, что Байден включил последние санкции в указ Обамы 13662, которые по закону CAATSA не могут быть отменены только по желанию действующего президента.Отмечается, что для отмены санкций Трампу придется обратиться к конгрессу за одобрением. При этом процесс рассмотрения такого решения может занять от 30 до 60 дней, и в случае отказа президент ничего не сможет с этим сделать.США в последние дни президентства Джо Байдена ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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россия, сша, дональд трамп, джо байден
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Джо Байден
14:13 17.01.2025 (обновлено: 14:34 17.01.2025)
 
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией

РБК: Байден в последний момент усложнил Трампу снятие санкций с России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден, на днях завершающий свой срок на посту главы государства, посредством принятия антироссийских санкций значительно подпортил своему преемнику Дональду Трампу отношения с Москвой. Об этом пишет издание РБК, приводя данные экспертов.
"Вероятно, в администрации Байдена действительно подстраховываются, чтобы избежать возможных проблем, если Трамп захочет денонсировать указ Байдена", — говорится в статье.
По данным газеты, основная проблема заключается в том, что Байден включил последние санкции в указ Обамы 13662, которые по закону CAATSA не могут быть отменены только по желанию действующего президента.
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Отмечается, что для отмены санкций Трампу придется обратиться к конгрессу за одобрением. При этом процесс рассмотрения такого решения может занять от 30 до 60 дней, и в случае отказа президент ничего не сможет с этим сделать.
США в последние дни президентства Джо Байдена ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
 
РОССИЯСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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