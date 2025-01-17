https://1prime.ru/20250117/bayden-854280428.html
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией - 17.01.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией
Действующий американский президент Джо Байден, на днях завершающий свой срок на посту главы государства, посредством принятия антироссийских санкций значительно | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:13+0300
2025-01-17T14:13+0300
2025-01-17T14:34+0300
россия
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден, на днях завершающий свой срок на посту главы государства, посредством принятия антироссийских санкций значительно подпортил своему преемнику Дональду Трампу отношения с Москвой. Об этом пишет издание РБК, приводя данные экспертов."Вероятно, в администрации Байдена действительно подстраховываются, чтобы избежать возможных проблем, если Трамп захочет денонсировать указ Байдена", — говорится в статье.По данным газеты, основная проблема заключается в том, что Байден включил последние санкции в указ Обамы 13662, которые по закону CAATSA не могут быть отменены только по желанию действующего президента.Отмечается, что для отмены санкций Трампу придется обратиться к конгрессу за одобрением. При этом процесс рассмотрения такого решения может занять от 30 до 60 дней, и в случае отказа президент ничего не сможет с этим сделать.США в последние дни президентства Джо Байдена ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
https://1prime.ru/20250116/sanktsii-854263535.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, джо байден
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией
РБК: Байден в последний момент усложнил Трампу снятие санкций с России
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ.
Действующий американский президент Джо Байден, на днях завершающий свой срок на посту главы государства, посредством принятия антироссийских санкций значительно подпортил своему преемнику Дональду Трампу отношения с Москвой. Об этом пишет
издание РБК, приводя данные экспертов.
"Вероятно, в администрации Байдена действительно подстраховываются, чтобы избежать возможных проблем, если Трамп захочет денонсировать указ Байдена", — говорится в статье.
По данным газеты, основная проблема заключается в том, что Байден включил последние санкции в указ Обамы 13662, которые по закону CAATSA не могут быть отменены только по желанию действующего президента.
Кандидат на пост главы Минфина США поддержал новые санкции против России
Отмечается, что для отмены санкций Трампу придется обратиться к конгрессу за одобрением. При этом процесс рассмотрения такого решения может занять от 30 до 60 дней, и в случае отказа президент ничего не сможет с этим сделать.
США в последние дни президентства Джо Байдена ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.