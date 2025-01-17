https://1prime.ru/20250117/baza-854274732.html

ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении

ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении - 17.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 10 января снизилась до 18,682 триллиона рублей с 18,954 триллиона на 27 декабря прошлого года, сообщил Банк | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:11+0300

2025-01-17T11:11+0300

2025-01-17T11:11+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84074/22/840742248_0:344:3031:2048_1920x0_80_0_0_a68b80c621587c4605a8e25b8b513ff6.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 10 января снизилась до 18,682 триллиона рублей с 18,954 триллиона на 27 декабря прошлого года, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 272,6 миллиарда рублей, или на 1,44%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

https://1prime.ru/20250110/denezhnaya-baza-854114011.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы