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ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении
ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении - 17.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 10 января снизилась до 18,682 триллиона рублей с 18,954 триллиона на 27 декабря прошлого года, сообщил Банк | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T11:11+0300
2025-01-17T11:11+0300
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банк россии
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 10 января снизилась до 18,682 триллиона рублей с 18,954 триллиона на 27 декабря прошлого года, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 272,6 миллиарда рублей, или на 1,44%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы
ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении
ЦБ: денежная база России в узком определении снизилась на 1,44%
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 10 января снизилась до 18,682 триллиона рублей с 18,954 триллиона на 27 декабря прошлого года, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 272,6 миллиарда рублей, или на 1,44%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Денежная база России в узком определении выросла на 1,28 процента