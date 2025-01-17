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Биржевая цена бензина Аи-92 в России опустилась до минимума с начала лета

Биржевая цена бензина Аи-92 в России опустилась до минимума с начала лета - 17.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 в России опустилась до минимума с начала лета

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилась по территориальному индексу Европейской части... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:31+0300

2025-01-17T14:31+0300

2025-01-17T14:31+0300

энергетика

россия

бензин

аи-92

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 2,35%, до 49 078 рублей за тонну, в последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 50 тысяч рублей в середине июня, свидетельствуют данные торгов. Цена бензина Аи-95 за день тоже сильно снизилась: он подешевел на 1,75% - до 51 554 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо продолжает дешеветь с самого начала торгов нового года: в пятницу его стоимость снизилась на 0,85% - до 59 561 рубля за тонну. В то же время летнее дизтопливо подорожало на 0,96%, до 53 775 рублей за тонну, межсезонное - на 0,16%, до 54 531 рубля. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 0,25%, до 20 534 рублей, мазута - на 0,44%, до 30 761 рубля. Авиакеросин вырос в цене на 1,13% - до 84 318 рублей, приблизившись к рекорду. Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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россия, бензин, аи-92