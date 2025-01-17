Настрой отличный: США толкают биткоин вверх

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В четверг, 16 января, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,51%, до $99 987. В начале американской сессии цена снижалась до $97 335 и к вечеру уже торговалась около $100 000. Небольшие качели наблюдались на фоне снижения фондовых индексов. Опубликованные экономические данные показали, что потребительские расходы остаются высокими, а рынок труда сильный, оставляя ФРС возможность для замедления темпов снижения процентных ставок в этом году. В пятницу, 17 января, курс биткоина повышался до $102 048. Внешний фон останется позитивным для криптовалютного рынка. При благоприятном стечении обстоятельств, а именно снижении индекса доллара и росте индексов, пара может быстро вернуться к уровню $105 000. Поскольку доходность десятилетних облигаций снижается, а фьючерсы на SP500 торгуются в плюсе, то в ходе европейских торгов покупатели могут продолжить восходящее движение.Важнейшим фактором поддержки биткоина остается политическая поддержка криптоиндустрии. Позиция Дональда Трампа претерпела значительные изменения – от скептицизма к активной поддержке. Его намерение сделать США мировой криптовалютной столицей может существенно повлиять на развитие всей индустрии, создав более благоприятную регуляторную среду для привлечения новых институциональных инвесторов.
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В четверг, 16 января, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,51%, до $99 987. В начале американской сессии цена снижалась до $97 335 и к вечеру уже торговалась около $100 000. Небольшие качели наблюдались на фоне снижения фондовых индексов. Опубликованные экономические данные показали, что потребительские расходы остаются высокими, а рынок труда сильный, оставляя ФРС возможность для замедления темпов снижения процентных ставок в этом году.
В пятницу, 17 января, курс биткоина повышался до $102 048. Внешний фон останется позитивным для криптовалютного рынка. При благоприятном стечении обстоятельств, а именно снижении индекса доллара и росте индексов, пара может быстро вернуться к уровню $105 000. Поскольку доходность десятилетних облигаций снижается, а фьючерсы на SP500 торгуются в плюсе, то в ходе европейских торгов покупатели могут продолжить восходящее движение.
Важнейшим фактором поддержки биткоина остается политическая поддержка криптоиндустрии. Позиция Дональда Трампа претерпела значительные изменения – от скептицизма к активной поддержке. Его намерение сделать США мировой криптовалютной столицей может существенно повлиять на развитие всей индустрии, создав более благоприятную регуляторную среду для привлечения новых институциональных инвесторов.
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