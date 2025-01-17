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В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА

В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА - 17.01.2025, ПРАЙМ

В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА

Американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА, сообщает газета New | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:19+0300

2025-01-17T14:19+0300

2025-01-17T14:19+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА, сообщает газета New York Times. "США потратили значительные средства, в том числе 1,5 миллиарда долларов, направленные в сентябре прошлого года, чтобы активизировать производство дронов на Украине... США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу", - говорится в публикации, которая ссылается на источники. Отмечается, что Вашингтон помог Киеву разработать новое поколение БПЛА. Газета со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана пишет, что меры по поддержке программы по созданию дронов Украины были начаты в конце 2022 года. Вашингтон стал активнее действовать на этом направлении в преддверии контрнаступления ВСУ в 2023 году. После "контрнаступа" оказываемая Киеву поддержка в этой сфере только возросла, отмечает издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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