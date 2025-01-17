Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250117/bpla-854280575.html
В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА
В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА - 17.01.2025, ПРАЙМ
В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА
Американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА, сообщает газета New | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:19+0300
2025-01-17T14:19+0300
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА, сообщает газета New York Times. "США потратили значительные средства, в том числе 1,5 миллиарда долларов, направленные в сентябре прошлого года, чтобы активизировать производство дронов на Украине... США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу", - говорится в публикации, которая ссылается на источники. Отмечается, что Вашингтон помог Киеву разработать новое поколение БПЛА. Газета со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана пишет, что меры по поддержке программы по созданию дронов Украины были начаты в конце 2022 года. Вашингтон стал активнее действовать на этом направлении в преддверии контрнаступления ВСУ в 2023 году. После "контрнаступа" оказываемая Киеву поддержка в этой сфере только возросла, отмечает издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250104/svo-854026630.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_c7b0de63ac697f44b15bd61b8ee04c40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина
РОССИЯ, США, УКРАИНА
14:19 17.01.2025
 
В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА

NYT: США направили на Украину агентов разведки для помощи в создании БПЛА

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА, сообщает газета New York Times.
"США потратили значительные средства, в том числе 1,5 миллиарда долларов, направленные в сентябре прошлого года, чтобы активизировать производство дронов на Украине... США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу", - говорится в публикации, которая ссылается на источники. Отмечается, что Вашингтон помог Киеву разработать новое поколение БПЛА.
Газета со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана пишет, что меры по поддержке программы по созданию дронов Украины были начаты в конце 2022 года. Вашингтон стал активнее действовать на этом направлении в преддверии контрнаступления ВСУ в 2023 году. После "контрнаступа" оказываемая Киеву поддержка в этой сфере только возросла, отмечает издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший
4 января, 22:11
 
РОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала