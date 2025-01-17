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Бразилия поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Бразилия поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе
Бразилия поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе - 17.01.2025, ПРАЙМ
Бразилия поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе
Бразилия по итогам прошлого года поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе, нарастив его на 28,5% по сравнению с 2023 годом и увеличив на 12,8% к... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T04:16+0300
2025-01-17T04:16+0300
бизнес
экономика
бразилия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бразилия по итогам прошлого года поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе, нарастив его на 28,5% по сравнению с 2023 годом и увеличив на 12,8% к историческому максимуму 2020 года, говорится в материалах Бразильской кофейной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости. "С учетом показателей за последний месяц года Бразилия побила годовой рекорд по экспорту в 2024 году, поставив 50,443 миллиона мешков кофе в 116 стран, нарастив объемы на 28,5% по сравнению с 2023 годом и на 12,8% - с историческим максимумом 2020 года,", - сообщает ассоциация. Этому результату способствовали рекордные поставки сортов арабики, которые выросли на 20% по сравнению с 2023 годом, и робусты, которые увеличились на 98% в годовом сравнении. За 2024 год страна отгрузила 36,96 миллиона мешков арабики. Это самый большой объем в истории страны - по итогам прошлого года на этот сорт пришлось 73,2% всего экспорта. Оставшийся объем пришелся на робусту.
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бизнес, бразилия
Бизнес, Экономика, БРАЗИЛИЯ
04:16 17.01.2025
 
Бразилия поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе

Бразилия поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бразилия по итогам прошлого года поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе, нарастив его на 28,5% по сравнению с 2023 годом и увеличив на 12,8% к историческому максимуму 2020 года, говорится в материалах Бразильской кофейной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"С учетом показателей за последний месяц года Бразилия побила годовой рекорд по экспорту в 2024 году, поставив 50,443 миллиона мешков кофе в 116 стран, нарастив объемы на 28,5% по сравнению с 2023 годом и на 12,8% - с историческим максимумом 2020 года,", - сообщает ассоциация.
Этому результату способствовали рекордные поставки сортов арабики, которые выросли на 20% по сравнению с 2023 годом, и робусты, которые увеличились на 98% в годовом сравнении.
За 2024 год страна отгрузила 36,96 миллиона мешков арабики. Это самый большой объем в истории страны - по итогам прошлого года на этот сорт пришлось 73,2% всего экспорта. Оставшийся объем пришелся на робусту.
 
ЭкономикаБизнесБРАЗИЛИЯ
 
 
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