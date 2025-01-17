Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250117/britaniya-854283446.html
Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов
Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов - 17.01.2025, ПРАЙМ
Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов
Общий объем военной помощи Украине со стороны Великобритании в 2025 году станет рекордным за все время, указано в заявлении, опубликованном на сайте британского | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:07+0300
2025-01-17T15:07+0300
россия
украина
великобритания
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Украине со стороны Великобритании в 2025 году станет рекордным за все время, указано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Ранее Великобритания обещала ежегодно выделять Украине военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов. Лондон также объявил о предоставлении Киеву кредита на 2,26 миллиарда фунтов, который будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.Согласно информации ведомства, в текущем году Великобритания намерена предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо. Сумма составит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,5 миллиарда долларов).Отмечается, что эти средства пойдут на закупку для Украины "еще сотен систем ПВО, дронов и необходимого оборудования". В Лондоне заявили, что такая помощь будет способствовать развитию промышленности Великобритании и росту экономики, поскольку потребности Киева будут удовлетворяться британскими компаниями.
https://1prime.ru/20250117/ukraina-854278855.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, великобритания, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военная помощь Украине
15:07 17.01.2025
 
Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов

Военная помощь Киеву от Лондона составит в 2025 г рекордные 4,5 млрд фунтов

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Украине со стороны Великобритании в 2025 году станет рекордным за все время, указано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее Великобритания обещала ежегодно выделять Украине военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов. Лондон также объявил о предоставлении Киеву кредита на 2,26 миллиарда фунтов, который будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.
Согласно информации ведомства, в текущем году Великобритания намерена предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо. Сумма составит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,5 миллиарда долларов).
Отмечается, что эти средства пойдут на закупку для Украины "еще сотен систем ПВО, дронов и необходимого оборудования". В Лондоне заявили, что такая помощь будет способствовать развитию промышленности Великобритании и росту экономики, поскольку потребности Киева будут удовлетворяться британскими компаниями.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
В ГД пригрозили ответом на размещение британских военных баз на Украине
13:34
 
РОССИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала