https://1prime.ru/20250117/britaniya-854283446.html

Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов

Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов - 17.01.2025, ПРАЙМ

Британия в 2025 году предоставит Украине рекордные 4,5 миллиарда фунтов

Общий объем военной помощи Украине со стороны Великобритании в 2025 году станет рекордным за все время, указано в заявлении, опубликованном на сайте британского | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:07+0300

2025-01-17T15:07+0300

2025-01-17T15:07+0300

россия

украина

великобритания

военная помощь украине

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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Украине со стороны Великобритании в 2025 году станет рекордным за все время, указано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Ранее Великобритания обещала ежегодно выделять Украине военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов. Лондон также объявил о предоставлении Киеву кредита на 2,26 миллиарда фунтов, который будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.Согласно информации ведомства, в текущем году Великобритания намерена предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо. Сумма составит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,5 миллиарда долларов).Отмечается, что эти средства пойдут на закупку для Украины "еще сотен систем ПВО, дронов и необходимого оборудования". В Лондоне заявили, что такая помощь будет способствовать развитию промышленности Великобритании и росту экономики, поскольку потребности Киева будут удовлетворяться британскими компаниями.

https://1prime.ru/20250117/ukraina-854278855.html

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