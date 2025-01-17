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Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России

Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России - 17.01.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России

Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:50+0300

2025-01-17T17:50+0300

2025-01-17T17:51+0300

экономика

антон силуанов

дефицит бюджета

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. На вопрос о том, будет ли дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошедшего года составлять 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Такой же и будет". На аналогичный вопрос в конце декабря Силуанов заявлял, что бюджет РФ "уложится" в ожидаемый дефицит на уровне 1,7%.

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антон силуанов, дефицит бюджета