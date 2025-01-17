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Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России
Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России - 17.01.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России
Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:50+0300
2025-01-17T17:50+0300
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экономика
антон силуанов
дефицит бюджета
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. На вопрос о том, будет ли дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошедшего года составлять 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Такой же и будет". На аналогичный вопрос в конце декабря Силуанов заявлял, что бюджет РФ "уложится" в ожидаемый дефицит на уровне 1,7%.
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антон силуанов, дефицит бюджета
Экономика, Антон Силуанов, дефицит бюджета
Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России
Силуанов: дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году оценивается в 1,7% ВВП
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
На вопрос о том, будет ли дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошедшего года составлять 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Такой же и будет".
Силуанов рассказал о формировании бюджета на 2025-2027 годы
На аналогичный вопрос в конце декабря Силуанов заявлял, что бюджет РФ "уложится" в ожидаемый дефицит на уровне 1,7%.