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Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России
Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России - 17.01.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России
Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:50+0300
2025-01-17T17:51+0300
экономика
антон силуанов
дефицит бюджета
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. На вопрос о том, будет ли дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошедшего года составлять 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Такой же и будет". На аналогичный вопрос в конце декабря Силуанов заявлял, что бюджет РФ "уложится" в ожидаемый дефицит на уровне 1,7%.
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антон силуанов, дефицит бюджета
Экономика, Антон Силуанов, дефицит бюджета
17:50 17.01.2025 (обновлено: 17:51 17.01.2025)
 
Силуанов оценил дефицит федерального бюджета России

Силуанов: дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году оценивается в 1,7% ВВП

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и ожидалось, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
На вопрос о том, будет ли дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошедшего года составлять 1,7% ВВП, Силуанов ответил: "Такой же и будет".
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Силуанов рассказал о формировании бюджета на 2025-2027 годы
25 декабря 2024, 12:33
На аналогичный вопрос в конце декабря Силуанов заявлял, что бюджет РФ "уложится" в ожидаемый дефицит на уровне 1,7%.
 
ЭкономикаАнтон Силуановдефицит бюджета
 
 
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